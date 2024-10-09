مفوض الأونروا لمجلس الأمن الدولي: التشريع الإسرائيلي ضد الوكالة يعني تجريد الفلسطينيين من صفة اللجوء

الأمم المتحدة- “القدس العربي”: بدعوة من الجزائر وسلوفينيا، عقد مجلس الأمن الدولي جلسة طارئة بعد ظهر الأربعاء، وذلك بسبب صدور أوامر إسرائيلية جديدة لإخلاء المدنيين الفلسطينيين من شمال غزة، واقتراب الكنيست الإسرائيلي من اتخاذ قرار بإغلاق مكاتب وكالة إغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، ووقف عملياتها واعتبارها منظمة إرهابية. وقد أعطيت الكلمة في البداية للمفوض العام للوكالة وليزا دوتن، المسؤولة بمكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية.

لازاريني: الفشل في التصدي لمحاولات ترهيب وتقويض الأمم المتحدة في الأراضي الفلسطينية المحتلة، من شأنه في نهاية المطاف، أن يعرّض العمل الإنساني وحقوق الإنسان في جميع أنحاء العالم للخطر

كما طلب الحديث في الجلسة كل من مندوبي فلسطين وإسرائيل وموريتانيا، رئيس المجموعة العربية لهذا الشهر، إضافة إلى تركيا.

وحذر فيليب لازاريني، المفوض العام للأونروا في إحاطته عبر الفيديو، من العواقب التي وصفها بالوخيمة، في حال تبني مشروعات القوانين الإسرائيلية المتعلقة بوقف عمل الوكالة. من الناحية القانونية، “فإن هذا التشريع يتحدى إرادة المجتمع الدولي المعبر عنها من خلال قرار الجمعية العامة رقم 302 بشأن الأونروا، ويعمق الانتهاكات التي أقرتها محكمة العدل الدولية. ومن الناحية السياسية، يسعى “التشريع المناهض للأونروا”، والذي يشكل جزءا من حملة أوسع نطاقا لتفكيك الوكالة، إلى تجريد الفلسطينيين من وضعهم ووصفهم لاجئين، وتغيير معايير الحل السياسي المستقبلي من جانب واحد”.

ونبه المفوض العام أعضاء المجلس بأن مسؤولين إسرائيليين رفيعي المستوى وصفوا القضاء على الأونروا بأنه “هدف حربي”.

وحذر من أن الفشل في التصدي لمحاولات ترهيب وتقويض الأمم المتحدة في الأراضي الفلسطينية المحتلة، من شأنه في نهاية المطاف، أن يعرّض العمل الإنساني وحقوق الإنسان في جميع أنحاء العالم للخطر.

وقال: “يتعين على المجلس أن يقرر إلى أي مدى سيتسامح مع الأفعال التي تمس جوهر التعددية وتهدد السلام والأمن الدولييْن. أحثكم على حماية هذه الوكالة الأممية من الجهود الرامية إلى إنهاء ولايتها بشكل تعسفي وقبل الأوان، في غياب الحل السياسي الموعود منذ فترة طويلة”.

وقال لازاريني إنه بعد مرور عام على الهجمات “البغيضة” ضد إسرائيل والحرب الكارثية على قطاع غزة، لا تلوح في الأفق أي نهاية للعنف الوحشي الذي يجتاح المنطقة. “لقد كان عاما من الخسارة والمعاناة العميقة، عاما يعج بالهمجية والتجرد من الإنسانية”.

وأضاف بأن التطورات الأخيرة في الشمال تثير القلق بشكل خاص، مشيرا إلى أن مئات الآلاف من الناس يُدفعون مرة أخرى إلى الانتقال إلى الجنوب، حيث الظروف المعيشية لا تطاق وغير إنسانية، حيث يتأرجح سكان غزة، مرة أخرى، على حافة المجاعة.

وقال المفوض العام إن التجاهل الصارخ للقانون الدولي الإنساني، والانهيار شبه الكامل للنظام المدني، يشل الاستجابة الإنسانية في غزة التي أصبحت أكثر الأماكن خطورة في العالم بالنسبة للعاملين في مجال الإغاثة الإنسانية، مشيرا إلى مقتل 226 من موظفي الأونروا خلال 12 شهرا، كما تعرضت مباني الأمم المتحدة، بما فيها غالبية مباني الوكالة، لأضرار أو تدمير.

وأضاف: ” بدون وقف إطلاق نار دائم، والإفراج الفوري وغير المشروط عن الرهائن، ووصول المساعدات الإنسانية دون قيود، فإن عملية المساعدات سوف تنهار، مما سيؤدي إلى انزلاق مليوني شخص إلى الفوضى”.

وأكد أن أطفال غزة لم يسلموا من أهوال الحرب. فقد قُتلوا وأصيبوا وتيتموا بأعداد صادمة. كما يعاني أكثر من 650 ألف طفل خارج المدرسة – من صدمات نفسية شديدة ويعيشون بين الأنقاض.

وحذر لازاريني من أن القضاء على الأونروا يعني أن أكثر من 650 ألف طفل سيفقدون أي أمل في استئناف تعليمهم، وستتم التضحية بجيل كامل منهم. وأضاف: “ليسوا غرباء على الفقدان. ولكن حرمانهم من التعليم -الذي ظل دوما مصدر فخر لهم – هو أمر جديد عليهم. ولا يمكننا أن نتحمل خسارة جيل كامل وزرع بذور الكراهية والتطرف في المستقبل”.

وحول الوضع في لبنان، قال المفوض العام للأونروا إن الوكالة فتحت 11 ملجأ لاستضافة أكثر من 4,500 نازح لبناني ولاجئ فلسطيني وسوري في الأراضي اللبنانية، مشيرا إلى أن الحاجة إلى خدمات الوكالة في غزة والضفة الغربية المحتلة ولبنان أصبحت أعظم من أي وقت مضى. وقال “إن أوامر الإخلاء التي أصدرتها السلطات الإسرائيلية مؤخرا لسكان مناطق واسعة من شمال غزة وجنوب لبنان، إلى جانب العمليات البرية المكثفة، تهدد بمزيد من الموت والدمار والنزوح الجماعي للمدنيين.

ليزا دوتن: أوامر الإخلاء تهدد بمزيد من الموت والدمار

وحذّرت ليزا دوتن، المسؤولة في مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، مجلس الأمن الدولي، من أن أوامر الإخلاء التي أصدرتها السلطات الإسرائيلية مؤخرا لسكان مناطق واسعة من شمال قطاع غزة، إلى جانب العمليات البرية المكثفة، تهدّد بمزيد من الموت والدمار والنزوح الجماعي للمدنيين.

وقالت: “مرة أخرى، نجد أنفسنا عند مفترق طرق حرج. ومن المؤسف أن الكثير مما سأقوله يعكس ما أوردناه قبل شهر، إذ تستمر المعاناة على نطاق واسع، في حين يتفاقم الوضع الإنساني”.

وأضافت، قبل الانتقال إلى الوضع الحالي، “نعرب عن قلقنا العميق إزاء التشريع الإسرائيلي الجاري لوقف أنشطة وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، وهو ما من شأنه أن يكون كارثيا على توفير المساعدات والخدمات الأساسية لملايين الفلسطينيين في غزة والضفة الغربية، فكل شخص تقريبا من بين أكثر من مليوني شخص في غزة يتلقى شكلا من أشكال المساعدات أو الخدمات من الأونروا، إلى جانب ما يقرب من مليون لاجئ فلسطيني في الضفة الغربية. إن مثل هذا التشريع إذا تمت الموافقة عليه، فإنه سيكون مخالفا تماما لميثاق الأمم المتحدة، وانتهاكا لالتزامات إسرائيل بموجب القانون الدولي”.

دوتن: لا يمكننا أن ندعي الجهل بما يحدث، ولا يمكننا أن نتجاهله، ولهذا السبب فإننا نكرر دعواتنا إلى مجلس الأمن الدولي والدول الأعضاء إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة

وقالت دوتن إن أوامر التهجير الإسرائيلية في السنة الماضية، والتي ما زالت مستمرة، قد أثرت على ما يقرب من 84 في المئة من أراضي غزة، وحولت نحو 90 في المئة من سكان القطاع إلى نازحين داخليا.

وأوضحت أن أوامر الإخلاء تهدف إلى حماية المدنيين، ولكن العكس تماما هو ما يحدث. وكما قلنا مرات عديدة، لا يوجد مكان آمن في غزة. لقد صدرت أوامر لثلاثة من المستشفيات العشرة العاملة جزئيا في الشمال، بإخلاء جميع المرضى دون توفير بدائل لنقلهم. ولم نتمكن من الحصول على الوقود للمستشفيات الأخرى في الشمال.

وشددت المسؤولة الأممية على أنه مع استمرار هذا الصراع، يتعين على المدنيين أن يحصلوا على الضروريات اللازمة لبقائهم على قيد الحياة، والسماح لهم بالسعي إلى الحصول على الحماية، وأنه يجب ضمان حق النازحين في العودة طوعا.

وأشارت إلى استمرار العراقيل الشديدة التي تعترض دخول الإمدادات التجارية الأساسية والوصول الإنساني، مؤكدة أن العاملين في مجال الإغاثة لا يستطيعون إيصال سوى قدر ضئيل من المساعدات الإنسانية عبر نقاط التفتيش الإسرائيلية.

وقالت: “الناس يعانون من الصدمة والجوع، ويحفرون الأنقاض بأيديهم العارية بحثا عن أحبائهم، وهم يشعرون بالإحباط بشكل متزايد إزاء فشل المجتمع الدولي في وقف الأعمال العدائية”.

وأعربت دوتن عن القلق العميق إزاء تدهور الوضع في الضفة الغربية، مشيرة إلى أن العمليات العسكرية الإسرائيلية أدت خلال العام الماضي، إضافة إلى العنف المتفشي من جانب المستوطنين وهدم المنازل، إلى ارتفاع حاد في عدد القتلى والدمار واسع النطاق والنزوح القسري.

وشددت على أن استخدام القوة المميتة في الضفة الغربية يجب أن يتوافق مع القانون الدولي لحقوق الإنسان والمعايير التي تحكم تنفيذ القانون، داعية إلى الاحترام الكامل للقانون، والامتثال لقرارات محكمة العدل الدولية.

وقالت المسؤولة الأممية: “إننا بحاجة إلى بذل أقصى قدر من التأثير لتخفيف معاناة المدنيين في الأراضي الفلسطينية المحتلة. ولا يمكننا أن ندعي الجهل بما يحدث، ولا يمكننا أن نتجاهله. ولهذا السبب فإننا نكرر دعواتنا إلى مجلس الأمن الدولي والدول الأعضاء إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة”.

ودعت دوتن الدول الأعضاء إلى اتخاذ خطوات لتحقيق وقف فوري لإطلاق النار في غزة، وإيجاد مسار نحو تحقيق سلام مستدام لإنهاء هذه الفظائع.