مفوض “الأونروا”: يجب وقف الحرب لتستعيد نساء غزة بعضا من كرامتهن- (تدوينة)

غزة: سلط المفوض العام لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “الأونروا” فيليب لازاريني، الخميس، الضوء على معاناة النساء في غزة بعد 10 أشهر من الحرب، مشددا على ضرورة وقف إطلاق النار بالقطاع “حتى تستعيد كل امرأة وفتاة فيه بعضًا من كرامتهن”.

جاء ذلك في منشور له عبر منصة “إكس”، بيّن خلاله بعضا مما تعانيه النساء في غزة بعد 10 أشهر من الحرب.

وقال لازاريني: “قد تقضي النساء والفتيات في كثير من الأحيان أشهرا دون الاستحمام، والمرور بعدة دورات شهرية دون غسل”.

وأضاف: “يتعيّن عليهن قص شعورهن قصيرًا جدًا بسبب القمل، ونقص الشامبو، وعدم كفاية المياه أو الأمشاط”.

وتابع لازاريني: “قال العديد منهن إنهن لا يشعرن بالأمان، ولا يتمتعن بالخصوصية أو الكرامة في الملاجئ المكتظة ومواقع النزوح، ويتجنبن الذهاب إلى المرحاض، وبالتالي يتجنبن تناول الطعام أو شرب الماء”.

وأشار إلى أن “بعض النساء يرتدين غطاء الرأس نفسه منذ 10 أشهر”.

وبحسب مفوض الأونروا، تقول النساء في غزة لفرق الوكالة الأممية إنهن “يكافحن من أجل رؤية أنفسهن كنساء”.

وعلق على ذلك بالقول: “هذا جانب آخر من جوانب تعميق نزع الصفة الإنسانية عنهن بسبب هذه الحرب”.

وشدد على ضرورة “وقف إطلاق النار لتستعيد كل فتاة وامرأة في غزة بعضًا من كرامتهن”.

What’s it like to be a girl or a woman in #Gaza following 10 months of war.

Here’s a glimpse but there’s much more:

* Women & girls can often spend months without taking a shower, going through several menstrual cycles without washing up.

* They have to cut their hair very… pic.twitter.com/SR4aJOmx7H

— Philippe Lazzarini (@UNLazzarini) August 15, 2024