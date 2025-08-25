“أوتشا”: القصف الإسرائيلي على مستشفى ناصر مروع للغاية

جنيف: وصفت أولغا تشيريفكو، متحدثة مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا)، قصف جيش الاحتلال الإسرائيلي لمستشفى ناصر في جنوب قطاع غزة المحاصر بالـ “مروع للغاية”.

واستشهد 20 فلسطينيا بينهم 5 صحافيين وسائق مركبة إطفاء، وأصيب آخرون، الاثنين، بقصف إسرائيلي استهدف مجموعة صحافيين في مجمع ناصر الطبي وسط مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة.

وقالت تشيريفكو في تصريح، إن القصف الإسرائيلي على المستشفى كان “مروعا للغاية”.

وأضافت: “المشاهد التي عُرضت على الشاشات (بخصوص القصف) تفوق الوصف. إنه هجوم آخر على منشأة صحية”.

وأشارت إلى أن مجمع ناصر الطبي تعرض لهجمات مماثلة عديدة طيلة الحرب المستمرة منذ عامين.

وتابعت: “كنتُ هناك قبل بضعة أيام فقط، أعاين الوضع، وأدركتُ مدى إرهاقهم. هناك عدد كبير من المرضى”.

وفي وقت سابق، ندّد المفوّض السامي للأونروا فيليب لازاريني الإثنين بالتقاعس الدولي “الصادم” إزاء الحرب في غزة، بعد قصف إسرائيلي لمستشفى ناصر أسفر عن استشهاد 20 شخصا على الأقلّ، بينهم خمسة صحافيين.

واعتبر لازاريني في منشور على اكس أن هذا القصف هدفه “إسكات الأصوات الأخيرة المتبقية التي تبلغ بوفاة الأطفال بصمت وسط المجاعة”، مشيرا إلى أن “لامبالاة العالم وتقاعسه أمر صادم”.

وبدعم أمريكي، ترتكب إسرائيل منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 إبادة جماعية بغزة، تشمل القتل والتجويع والتدمير والتهجير القسري، متجاهلة النداءات الدولية كافة وأوامر لمحكمة العدل الدولية بوقفها.

وخلّفت الإبادة الإسرائيلية 62 ألفا و744 شهيدا، و158 ألفا و259 جريحا من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 9 آلاف مفقود، ومئات آلاف النازحين، ومجاعة قتلت 300 فلسطيني، بينهم 117 طفلا حتى الاثنين.(وكالات)