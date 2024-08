مفوض “الأونروا”: 625 ألف طفل في غزة خسروا التعليم- (تدوينة)

غزة- “القدس العربي”:

أعلن فيليب لازاريني المفوض العام لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “الأونروا“، أن 625 ألف طفل في غزة منهم 300 ألف من طلاب الوكالة خسروا عاما دراسيا.

وأشار في تصريح صحافي نشره موقع “الأنروا” على “فيسبوك”، إلى أن أربعة من كل خمسة مبانٍ مدرسية في غزة تعرضت لضربات مباشرة أو تضررت، لافتا إلى أنه يتوجب إعادة بنائها أو إصلاحها لتكون صالحة للاستخدام كمدارس.

وقال “كلما طالت فترة بقاء الأطفال خارج المدرسة، زادت صعوبة تعويض الفاقد التعليمي”.

والجدير ذكره أن العملية التعليمية في غزة توقفت بشكل كامل، وتحولت المدارس على “مراكز إيواء” للنازحين، منذ بدء الحرب الإسرائيلية ضد غزة.

وأكد أن الأطفال يصبحون عرضة للعنف والاستغلال، وقال “تأثير الحرب في غزة على الأطفال، خصوصًا صحتهم النفسية والاجتماعية، كبير وسيترك آثارًا طويلة الأمد”.

وشدد على أنه يتوجب مع الشركاء، أن تتم إعادة الأطفال إلى التعلم، لافتا إلى أن “الأونروا” بدأت المرحلة الأولى هذا الشهر لتوفير الأنشطة الترفيهية واللعب للأطفال، وأضاف “لكن هناك حاجة إلى المزيد”.

