مفوض الحكومة الألمانية لمكافحة معاداة السامية يرى لامبالاة تجاه كراهية اليهود

برلين: صرح مفوض الحكومة الاتحادية لشؤون مكافحة معاداة السامية بأنه يرى بين المجتمع لامبالاة تجاه الكراهية ضد اليهود.
وكتب فليكس كلاين، في مقال لصحيفة “بيلد أم زونتاج” الألمانية، في عددها الصادر اليوم الأحد، أن هذا ما يسبّب العبء غالباً. وتابع: “لذا أدعو للتخلي عن هذه اللامبالاة، واتخاذ موقف واضح ضد كراهية اليهود”.
وبالنظر إلى فعاليات عن تذكّر ضحايا الحكم النازي، كانت انعقدت، خلال الأسبوع الماضي، بمناسبة ذكرى المحرقة النازية “هولوكوست” في 27 كانون الثاني/يناير الماضي، قال كلاين إنه يشيد بذلك، ولكنه أشار إلى أن التصريحات المتكررة التي تقول “لن يتكرر ذلك أبداً” هي مناقضة لواقع الحياة الحالي لليهوديات واليهود.
وقال مفوض شؤون مكافحة معاداة السامية بالحكومة الألمانية: “منذ السابع من تشرين الأول/أكتوبر الماضي، نرى مستوى من كراهية اليهود في ألمانيا لم نشهده منذ عقود”، وأوضح أنه لا يمكن إرسال أطفال إلى رياض أطفال يهودية، وأوضح أن هناك فصولاً فارغة تماماً في مدارس يهودية.
وتابع المسؤول الألماني البارز: “يتم إلغاء فعاليات يهودية أو تجنّبها… يتم تغيير أي أسماء تبدو يهودية في تطبيقات سيارات الأجرة (تاكسي) وتطبيقات الطلبات، كي لا يتم التعرف عليها”.
يشار إلى أن عدد الحوادث المعادية للسامية تزايد بقوة على مستوى دولي منذ شن هجوم حركة “حماس” على إسرائيل في السابع من تشرين الأول/أكتوبر الماضي.
المانيا ذبحت اليهود في الحرب العالمية و هي الان تدعم اليهود لارتكاب ابادة جماعية ضد الفلسطينيين. هل هناك دولة اكثر ارهابا و اجراما و سفالة من ألمانيا
انا لم ترهبني المانيا والحمد لله , لا يرهبني إلا رب العالمين , إستخدام مفردات العدو هو الخطو الاولى للهزيمة فدعك من كلمة انا لست إرهابي او انت إرهابي ولا تضع نفسك في الزاوية كمجرم يدافع عن نفسه
يجب على الامم المتحدة تعيين مفوض دولي ممثلا للامين العام للامم المتحدة لمواجهة حقد المانيا على الإنسانية.
هذا لان لااحد يصدقكم أو يصدق ترهاتكم. في اليوم المجيد بدا العالم يستعيد انسانيته فقد حرر الملايين والملايين من تلك الترهات فبدا الاحرار يتساءلون ويبحثون ليكتشفوا انهم كانوا في خداع وتضليل
كجىد فكره و نقاش مفتوح : انصح الاحرار العالمين العاملين في ألمانيا ان يقوموا بالعصيان المدني علي المستوي الشخصي بمعني الا تذهب للعمل كمريض او لاي حجه او تقليل انتاجيه العمل لاضعاف و شل اقتصاد المانيا العنصريه عدو العرب و فلسطين و المسلمين الراكد اصلا”
هنالك الكثير من الكذب والمبالغة و التبليغات الكاذبة لدى الشرطة لتضخيم الأمور من اجل ظهور السفاح الإسرائيلي كضحية
اليهود الالمان هم من يسبطرون على مراكز صنع القرار السياسي في المانيا شبكه عنكبوتيه كامله متكامله لها نفوذ مطلق على الاعلام والمال
كيف ستقنع العالم وليس المانيا بالتوقف عن كراهية اليهود في وقت يمارسون فيه ابشع المجازر والاباده بحق شعب احتلوا ارضه ونفذوا ضده 1200 مجزره طوال 70 عاما .. كيف تقنع العالم بالتعاطف مع اليهود قتلة الاطفال والشيوخ ! المانيا تشعر بعقدة ذنب وعليها ان تتخلص منها حتى لا تمارس بسلوكها وتشارك في الابادة والقتل وتكرر فعلتها مع الفلسطينينن كما فعلت مع اليهود تحت اسم تعاطف .زفلماذا لا تتعاطف مع الفلسطينيين وتدعوا لوقف المجازر والاباده في غزة ؟