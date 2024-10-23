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مفوض عام الأونروا: عام واحد من الحرب أعاد قطاع غزة 70 عاما للوراء

23 - أكتوبر - 2024

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غزة: قال مفوض وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين فيليب لازاريني، اليوم الأربعاء، إن عاما واحدا من الحرب أعاد غزة إلى أوائل الخمسينيات من القرن العشرين.

وأوضح لازاريني في بيان “وفقا لأحدث دراسة أجرتها الأمم المتحدة، دمرت الحرب الاقتصاد الفلسطيني وتركت كل سكان غزة تقريبا في فقر، مع تراجع مؤشرات الحياة مثل الصحة والتعليم بمقدار 70 عاما”.

وأضاف “كلما طال أمد هذا، كلما طال الوقت لإعادة مئات الآلاف من الفتيات والفتيان إلى بيئة تعليمية، وكلما كانت التحديات أكثر شدة للتراجع عن هذه الخسائر الفادحة”.

ويواصل الجيش الإسرائيلي حربه واسعة النطاق على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول عام 2023.

ومنذ ذلك الوقت، قتل الجيش الإسرائيلي حوالي 42.718 فلسطينياً وأصاب ما يزيد عن 282,100 آخرين غالبيتهم من النساء والأطفال، بحسب ما أعلنت عنه وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة اليوم.

(وكالات)

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