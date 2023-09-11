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مفوّض الأمم المتحدة لحقوق الإنسان يدعو إلى تحقيق دولي في انفجار مرفأ بيروت

منذ ساعتين

صورة لذوي ضحايا انفجار المرفأ تعود للعام 2020- رويترز

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جنيف: دعا مفوّض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك، الإثنين، إلى تحقيق دولي في انفجار مرفأ بيروت، في 4 آب/أغسطس 2020، مندداً بغياب المساءلة في هذه القضية.

وقال تورك، متحدثاً أمام مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان: “بعد ثلاثة أعوام من انفجار (مرفأ) بيروت (…) لم تحصل أي مساءلة”، مضيفًا: “لذلك، قد يكون حان وقت تشكيل بعثة دولية لتقصّي الحقائق للنظر في الانتهاكات لحقوق الإنسان المرتبطة بهذه المأساة”.

 (أ ف ب)

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  1. يقول فصل الخطاب:
    سبتمبر 11, 2023 الساعة 11:34 ص

    هه لبنان صارت ملطشة للأمم المتحدة الأمريكية يا عينيا يعاقبون الضحية ويتركون الجلاد من بني صهيون 😤☝️⚒️

    رد

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