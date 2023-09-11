مفوّض الأمم المتحدة لحقوق الإنسان يدعو إلى تحقيق دولي في انفجار مرفأ بيروت

جنيف: دعا مفوّض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك، الإثنين، إلى تحقيق دولي في انفجار مرفأ بيروت، في 4 آب/أغسطس 2020، مندداً بغياب المساءلة في هذه القضية.

وقال تورك، متحدثاً أمام مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان: “بعد ثلاثة أعوام من انفجار (مرفأ) بيروت (…) لم تحصل أي مساءلة”، مضيفًا: “لذلك، قد يكون حان وقت تشكيل بعثة دولية لتقصّي الحقائق للنظر في الانتهاكات لحقوق الإنسان المرتبطة بهذه المأساة”.

(أ ف ب)