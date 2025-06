مفوّض الأونروا: شتاء غزة يعني موت الفلسطينيين بردا وليس بقصف إسرائيل فقط 

القدس: قال مفوض وكالة الأونروا، فيليب لازاريني، إن الشتاء في غزة يعني موت مزيد من الفلسطينيين بردا في خيام هشة أمام الرياح والأمطار، وليس فقط جراء الإبادة الإسرائيلية المتواصلة منذ 14 شهرا.

وفي بيان بعنوان: “شتاء آخر في غزة” نشره على منصة إكس، تساءل لازاريني: “كيف يمكن وصف البؤس فوق المأساة الإنسانية؟”.

وأضاف: “على مدى الأشهر الـ14 الماضية، كان الناس في حالة نزوح مستمر هربا من الموت، لقد فقدوا كل شيء، وهم بحاجة إلى كل شيء، ولكن القليل جدا يصل إلى غزة”.

وتابع: “تنخفض درجات الحرارة ويبدأ هطول الأمطار، ولا ملاجئ آمنة أو بطانيات أو ملابس دافئة للناس، وسائل التدفئة غير موجودة والملاذ الأخير للحصول على التدفئة هو حرق البلاستيك”.

Another #winter in #Gaza.

How to describe misery on top of a human tragedy?

Over the past 14 month, people have been constantly displaced to escape death.

They lost everything.

They need everything, but very little comes into Gaza.

Temperatures are dropping & rain is… pic.twitter.com/4OynV1R3Wg

— Philippe Lazzarini (@UNLazzarini) November 26, 2024