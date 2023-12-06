مقابر غزة لا تتسع للشهداء… وأمريكا منحت إسرائيل 10آلاف طن من المعدّات العسكرية

لندن -«القدس العربي»- ووكالات: تواصلت، أمس الأربعاء، مجازر الاحتلال الذي يشن عدوانا على غزة، حيث سقط عشرات الشهداء في قصف عنيف، تزامنا مع عمليات للمقاومة، أبرزها قنص عدد من جنود الجيش الإسرائيلي، الذي أقر بمقتل 10 خلال يومين.

وارتكب جيش الاحتلال مجزرة باستهداف بلوك رقم 2 في مدينة جباليا، ما أدى لاستشهاد 100 من المدنيين.

وتداول عدد من رواد مختلف مواقع التواصل صورا ومقاطع فيديو، تُوثق إنشاء مقبرة جماعية في مدينة جباليا، من أجل دفن أعداد كبيرة من الشهداء، لصعوبة الوصول إلى المقابر الرسمية، وسط قصف عنيف.

ووفق وزارة الصحة في غزة، فإن 73 شهيدا و 123 إصابة وصلوا إلى مستشفى “شهداء الاقصى” خلال الـ24 ساعة الماضية.

أكثر من 100جثة داخل مستشفى كمال عدوان لا تسمح إسرائيل بدفنها

وأكدت إدارة المستشفى أن “بعض المرضى يموتون في قسم الطوارئ بسبب نقص غرف العناية المركزة، وأن الأمراض بدأت تنتشر بين النازحين مثل الالتهابات الرئوية والطفح الجلدي”.

وحسب وزارة الصحة في غزة، فإن أكثر من 100 جثة داخل مستشفى كمال عدوان لا يسمح الاحتلال بدفنها.

مع تزايد أعداد الشهداء بصفوف المدنيين في قطاع غزة نتيجة الحرب الإسرائيلية، يشتكي أهالي القطاع من امتلاء المقابر بأعداد الشهداء، ما يضطرهم لدفن الموتى في مقابر جماعية لاستغلال المساحة قدر الإمكان.

وقام عشرات من سكان مدينة دير البلح وسط القطاع بدفن نحو 50 شهيدا في مقبرة جماعية جوار مقبرة المدينة.

الاحتلال قصف في 24 ساعة خمس مدارس تابعة لـ«الأونروا»

وقال رئيس بلدية دير البلح دياب الجرو، للأناضول: “ندفن موتانا في مقابر جماعية، باتت مقابرنا لا تتسع للعدد الكبير من الشهداء”.

وحسب مرصد حقوقي فإن الاحتلال قصف في الساعات الـ 24 الماضية خمس مدارس تابعة لـ “الأونروا”.

في الموازاة، حذر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش مجلس الأمن، من أن الحرب على غزة “قد تؤدي إلى تفاقم التهديدات القائمة للسلم والأمن الدوليين”، وفيما أكد المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين فيليبو غراندي أن نزوحا للفلسطينيين من القطاع إلى دول مجاورة سيكون “كارثيا”.

أردوغان: عواقب استهداف أعضاء حماس في تركيا ستكون خطيرة

ميدانيا، أعلنت “كتائب القسّام” الجناح العسكري لحركة المقاومة الفلسطينية “حماس”، الأربعاء، قنص 6 جنود إسرائيليين في محور شرق مدينة خانيونس جنوبي قطاع غزة.

وقالت في بيان عبر منصة “تلغرام” إن “مقاتليها تمكنوا من قنص 4 جنود صهاينة في محور شرق مدينة خان يونس ويصيبونهم إصابات محققة”. وفي بيان آخر ذكرت أن مقاتليها “تمكنوا من قنص جنديين صهيونيين في منطقة القرارة شرق مدينة خان يونس”.

وأشارت إلى أنها “قصفت موقع كيسوفيم (الإسرائيلي) شرق مدينة خان يونس بمنظومة الصواريخ (رجوم) قصيرة المدى من عيار 114ملم”.

وأقر جيش الاحتلال بمقتل ضابط وإصابة جندي بجروح خطيرة، ما يرفع الحصيلة المعلنة رسميا لعدد قتلاه خلال يومين إلى 10.

الأمم المتحدة: نزوح للفلسطينيين لدول مجاورة سيكون «كارثيا»

كما أعلن تسلمه أكثر من 10 آلاف طن من المعدات العسكرية من الولايات المتحدة الأمريكية، منذ بداية الحرب على غزة.

ورغم الدعم العسكري الكبير إلا فأن واشنطن لا توافق إسرائيل على مخططاتها بخصوص ما بعد الحرب، إذا قالت الخارجية الأمريكية “نعارض أي تقليص في مساحة قطاع غزة بعد الحرب وسنرفض أي مناطق عازلة داخل القطاع”، وذلك بعد إعلان وسائل إعلام عبرية أن تل أبيب تسعى لإقامة منطقة عازلة في القطاع.

هذه المساعي نالت كذلك رفضا من الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، الذي قال أمس إن بلاده ترفض خططا لإقامة منطقة عازلة في غزة بعد انتهاء الحرب على القطاع، لأن ذلك سيكون “عدم احترام” للفلسطينيين، معتبرا أن استهداف إسرائيل لأعضاء في حركة “حماس” في تركيا ستكون له عواقب “خطيرة للغاية”.

استشهاد 22 من أسرة مراسل لقناة «الجزيرة»

استشهد 22 شخصا من أسرة مراسل قناة “الجزيرة” في غزة، مؤمن الشرافي، بينهم والداه وعدد من أشقائه، في قصف إسرائيلي على مخيم جباليا. والشرافي الموجود في خانيونس جنوبي قطاع غزة، حيث يواصل تغطية مجريات الحرب الإسرائيلية، قال إنه حُرم من إلقاء النظرة الأخيرة على أهله ودفنهم.

وأدانت شبكة “الجزيرة” القصف الإسرائيلي الذي أدى لاستشهاد 22 من عائلة الزميل مؤمن الشرافي مراسل الجزيرة في غزة.

وتقدمت الشبكة بخالص العزاء والمواساة للزميل مؤمن وعائلته وزملائه.

ودعت لمحاسبة الجيش الإسرائيلي على جرائمه بحق الصحافيين والمدنيين الأبرياء في القطاع.

وقالت: “سنتخذ الإجراءات القانونية المناسبة أمام الجهات المختصة لمحاسبة المسؤولين عن الجريمة”.

وسبق أن استشهد عدد من أفراد أسرة مراسل قناة الجزيرة وائل الدحدوح، جراء هجوم نفذه الجيش الإسرائيلي على قطاع غزة في 23 أكتوبر/ تشرين الأول فراح ضحيته زوجته وابنه وابنته وحفيده البالغ من العمر 18 شهرا.

انخفاض في القيمة السوقية لستاربكس بسبب المقاطعة

تراجعت القيمة السوقية لشركة “ستاربكس” بـ10,98 مليار دولار، بسبب حملات المقاطعة على خلفية عدوان إسرائيل على غزة.

وقالت مجلة “نيوزويك” الأمريكية إن الأسابيع الأخيرة كانت مليئة بالاضطرابات بالنسبة لشركة “ستاربكس”، حيث أدت حملات المقاطعة وإضراب الموظفين طلبا لتحسين بيئة العمل والأجور، وضعف الإقبال على العروض الترويجية، إلى انخفاض في القيمة السوقية للشركة بـ10,98 مليار دولار.

ونقلت عن محلل في قطاع المقاهي قوله إنه في حين أن الصراعات تبدو متعددة الأوجه بالنسبة لسلسلة “ستاربكس” فإن هذه التأثيرات السلبية غير المواتية لخطط الشركة تؤشر إلى تحديات بشأن مستقبلها.

وأوضحت المجلة أن سوق الأسهم أثرت بشدة على “ستاربكس” في وقت تواجه فيه الشركة قضايا مجتمعية معقدة، مما حمل المستثمرين على التراجع عن تملك أسهم الشركة، ودفع أسهمها إلى أطول سلسلة خسائر منذ أول طرح لها في أسواق المال في عام 1992.

وأشار التقرير إلى أنه منذ 16 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، انخفضت أسهم ستاربكس بنسبة 8.96%، وهو ما يعادل خسارة تقارب 11 مليار دولار، وسط تقارير عن تباطؤ المبيعات وضعف التجاوب مع عروض موسم العطلات.

وأوضحت المجلة أن “ستاربكس” وجدت نفسها في مأزق بعد تغريدة من اتحاد عمال المجموعة عبر فيها عن تضامنه مع الفلسطينيين. وأشارت إلى أن إجراءات الشركة ضد النقابة ومقاضاتها امتد تأثيرها إلى نشاطها التجاري.