“مقابلة مخزية”.. انتقادات لاذعة لـ “بي بي سي” بسبب طريقة تقديمها لمفوض وكالة “الأونروا”

واشنطن- “القدس العربي”: وجّه الصحافي البريطاني البارز جوناثان كوك انتقادات شديدة اللهجة إلى هيئة الإذاعة البريطانية (BBC)، متّهمًا إياها بممالأة الرواية الإسرائيلية وممارسة “الصحافة الجبانة” في تغطيتها للأحداث في غزة، وذلك على خلفية المقابلة التي أجراها المحرر الدولي في القناة، جيريمي بوين، مع مفوض وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، فيليب لازاريني.

وفي تقرير نشره كوك على موقعه الشخصي، أعرب عن استهجانه لطريقة تقديم بوين للازاريني، حيث قال المحرر في مقدّمة المقابلة: “إسرائيل تقول إنه كاذب، وأن منظمته مخترقة من قبل حماس، لكنني شعرت بأهمية التحدث إليه لأسباب عدة…”. وعلّق كوك على هذه المقدمة قائلًا إنها تضع لازاريني في موضع الشبهة، وكأن الحديث يدور عن متهم بالإرهاب، وليس عن مسؤول أممي يحاول إنقاذ ما تبقى من شريان الحياة الإنساني في قطاع غزة.

كوك: تغطية BBC تساهم فعليًا في “غسل” الجرائم الإسرائيلية ومنحها الغطاء الإعلامي

وأضاف كوك أن بوين لم يستخدم هذه اللهجة التحذيرية حتى عند حديثه مع قيادات في حماس، ما يثير تساؤلات حول ازدواجية المعايير لدى BBC. وانتقد كوك إحجام الشبكة البريطانية عن التعامل مع المسؤولين الإسرائيليين بالمثل، مشيرًا إلى أن الصحافيين في الهيئة لا يجرؤون على تقديم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بنفس الطريقة، رغم وجود اتهامات جنائية بحقه أمام المحكمة الجنائية الدولية تتعلق بارتكاب جرائم ضد الإنسانية.

وأشار كوك إلى أن إسرائيل تسعى منذ سنوات إلى تقويض دور الأونروا، كونها المؤسسة الدولية الوحيدة التي لا تزال تكرّس حقوق اللاجئين الفلسطينيين بموجب القانون الدولي، معتبرًا أن اتهام إسرائيل للوكالة بالارتباط بحماس لا يستند إلى أي أدلة ملموسة.

وأبرز التقرير أن لازاريني في نسخة مطوّلة من المقابلة بثتها نشرة الساعة السادسة على BBC، شدد على أن إسرائيل لم تقدم أي إثباتات على اتهاماتها بحق موظفي الأونروا، مؤكدًا أن معاناة سكان غزة كارثية، وهو موقف تتفق عليه معظم المنظمات الإنسانية الدولية.

كما انتقد كوك مقاطعة بوين للازاريني عندما تحدّث عن الفشل الدولي في وقف المجازر الجارية في غزة، حيث بادره بسؤال: “هل يشمل ذلك السابع من أكتوبر/ تشرين الأول؟”، في إشارة إلى هجوم حماس، وهو ما اعتبره كوك تشتيتًا للسياق ومحاولة لتقويض مصداقية لازاريني عبر الربط التعسفي بين الإدانة العامة للإبادة الجماعية والتذكير المستمر بهجوم حماس، متسائلًا: “ما علاقة فشل المجتمع الدولي في منع التجويع والقتل الجماعي في غزة بذلك اليوم؟”.

وفي ختام تقريره، اعتبر كوك أن تغطية BBC تساهم فعليًا في “غسل” الجرائم الإسرائيلية ومنحها الغطاء الإعلامي، واصفًا ذلك بأنه “تواطؤ في الإبادة”، خاصة في ظل مواصلة إسرائيل قصف المستشفيات ووسائل الإعلام، ومنع الصحافيين الأجانب من دخول القطاع، واغتيال أكثر من 200 صحافي فلسطيني منذ بدء العدوان، وفق تقارير حقوقية.

وختم كوك بالإشارة إلى أن جيريمي بوين قد يكون واقعا تحت ضغوط داخلية وخارجية، إلا أن ذلك لا يبرر، بحسب وصفه، السقوط المهني والأخلاقي الذي وقعت فيه BBC، مضيفًا: “نحن الآن بعد 19 شهرًا من مجازر مستمرة، والتغطية على جرائم الحرب باتت مشاركة مباشرة فيها.”