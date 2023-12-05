مقابلة نادرة لرئيس سابق للموساد: إسرائيل خانت مواطنيها المحتجزين في غزة.. وخطة “حماس” مثالية

الناصرة- “القدس العربي”: فيما يواصل قادة المستويين السياسي والعسكري الإسرائيليين التهديد والوعيد بضربات قوية في جنوب القطاع، مثلما حصل في شماله، يحذّر مراقبون إسرائيليون من صعوبة تحقيق أهدافها المعلنة، ويطالبون بإخراج صفقة تبادل كبرى، قبل أن يصبح الثمن أكبر.
وبخلاف المزاعم الإسرائيلية الرسمية، التي تقول إن صفقة التبادل تمت حتى الآن بسبب الضغط العسكري على “حماس” في الميدان، يؤكد تامير باردو، رئيس الموساد الأسبق، في حديث للقناة العبرية 12، أن ضغط العائلات والرأي العام والصحافة في إسرائيل دفع الحكومة نحو وضع صفقة الإفراج عن عدد كبير من الإسرائيليين لقمّة سلم الأولويات، وهذا يفسّر نجاح الإفراج المرتجى، وقد كان واضحاً، منذ اللحظة الأولى، أنه يمكن استعادة المجموعة الأولى بثمن معقول، ولكن كلما اقتربنا نحو المجموعة الثانية منهم -الجنود- سيرتفع الثمن”. لكن “حماس” هي التي توقّفت في مرحلة الإفراج عن النساء.
باردو: تَصَرَّفْنا في الجولة الأولى بشكل غرائزي لجيش تمت إهانته، ودولة تعرضت للإهانة. فتحنا بحملة جوية واسعة، طيلة أسبوعين،.. ولذلك لم ننجح بمباغتتهم
رداً على سؤال مقدمة البرنامج التلفزيوني، قال باردو أيضاً إن “حماس” كانت قد “توقّفت قبل ذلك بمرحلة أو مرحلتين لحساباتها هي، وربما من جملة هذه الحسابات أنها أدركت أهمية عودة المخطوفين بالنسبة للإسرائيليين إزاء الانشغال الكبير للقنوات العبرية، وكيف تقف دولة كاملة تحبس أنفاسها أمام صور الإفراج عنهم. عندها فهمت “حماس” أن الأوراق التي بيدها الآن أكثر قوة مما كانت لديها في المرحلة الأولى”.
في اليوم التاسع والخمسين للحرب على غزة، قال رئيس الموساد الأسبق، في هذه المقابلة النادرة، إن تل أبيب خانت وأهملت كل الإسرائيليين داخل غزة أحياءً وأمواتاً، داعياً للإفراج عنهم الآن، محذراً أن ثمن الصفقة لاحقاً سيكون باهظاً أكثر.
ورداً على زعم الكابينيت بأن الضغط العسكري على المقاومة الفلسطينية داخل القطاع قد دفع “حماس” لدخول حالة ضغط، وبالتالي الإفراج عن عدد كبير من المحتجزين، قال باردو إن “ما يقوم به الجيش حتى الآن ممتاز، ولكن ينبغي أن توجّه الجهود نحو تحرير الأسرى”. وتابعَ: “واضح أنه إذا نجحنا بالقيام بدفعة أو دفعتين، فإن الصفقة الكبرى سيكون ثمنها كبيراً جداً بل مضاعف”.
رداً على سؤال القناة 12 العبرية هذا قال باردو: “جميل. نهاية الحرب هي عندما نتلقى كل الأسرى، وإعادة الجيش لحدود السادس من أكتوبر في ذات الوقت، وهذا ثمن عظيم”.
رداً على ذلك قال باردو إنه “سيكون هذا هو الثمن، سنضطر لتسديده إذا رغبنا باستعادة المخطوفين من القطاع”.
باردو: ضغط العائلات والرأي العام والصحافة هو ما دفع نحو صفقة الإفراج، وليس الضغط العسكري على “حماس”
“عندها علينا أن نفكّر ما هو سلم أولوياتنا: هل هو تدمير “حماس”، مع كل ما تعنيه هذه الكلمة، أم استعادة المخطوفين؟. علينا أن نسأل ذاتنا السؤال الآن. دون الانتظار، بل إعطاء جواب فوراً، لأنه عندئذ ستعرف إدارة الحرب بشكل أكثر حكمة وجدوى”.
“لو، لا سمح الله، اختطفت “حماس” عائلتك إلى غزة ما كنت ستجيبين؟ من المؤكد أنك كنت ستقولين كما يقول الجميع في مثل هذه الحالة: أعيدوا لي أقربائي. فشلنا الفشل الذي لم تفشله إسرائيل من قبل”.
“سنحلّ كل مشكلة في وقتها. بحال فقدنا المخطوفين سيكون عندنا 130 رون أراد إضافي (ملّاح الجو الإسرائيلي الذي افتقد في لبنان عام 1983)، ومع واحد بالكاد تدبّرْنا أمرنا. كيف تفكر إسرائيل بالسؤال كيف ستواجه مستقبلها إذا كان ظل هذا هو الوضع: مواطنون فيها أُهملوا، وتمّ اختطافهم، وكل يوم يقرّبهم من الموت هناك. ما يفعله الجيش هناك أمر عظيم، ومهم جداً، لأنه من المفترض أن يدفع “حماس” في نقطة معينة للقول تعالوا نُنْهِ هذه الحادثة، وهذا يعني أمرين؛ الأول استعادة المخطوفين مع كل ثمن يترتب على ذلك، وللأسف لا أرى أن هذه الحكومة قادرة على تسديد هذا الثمن، والأمر الثاني العودة للسادس من أكتوبر، ونحن نسدّد الحساب مع “حماس” لاحقاً، فنحن دولة قوية. صحيح أن ما تعرّضنا له في السابع من أكتوبر هو إهانة، لكن بقاء المخطوفين إهانةٌ أكبر بكثير بيد هؤلاء المتوحشين”.
“هذا صحيح. أولاً لأننا دخلنا هذه الحرب ونحن في حالة ضيق، ولم يكن بحوزتنا الوقت الكافي للتخطيط والتدرّب، وفي المرحلة الأولى. كذلك تَصَرَّفْنا، في الجولة الأولى، بشكل غرائزي طبيعي جداً لجيش تمت إهانته، وكذلك دولة تعرّضت للإهانة. فتحنا بحملة جوية واسعة، طيلة أسبوعين، قبل أن تبدأ الحملة البرية، وقمنا بذلك بأفضل طريقة ممكنة، ولكن وسط ضرورات واجهتنا، ولذلك لم ننجح بمباغتتهم، فهم مكثوا داخل الأنفاق، وقد فهموا، منذ البداية، أننا سنتوغّل براً، وربما لم يعرفوا بعد بأي قوة، بيد أنهم علموا أن الثمن سيكون عظيماً. لقد خطّطت “حماس”، للأسف، خطة مثالية مسبقاً، وهم مستعدون، وهذا يضطرنا لقتال ضارٍ وصعب، وهذا بفضل قادة وجنود شجعان يقاتلون داخل منطقة هي الأخطر في العالم، ويتقدمون رويداً رويداً بطريقة تستحق الثناء”.
هه لأن عصابة بنغفير وسموتريتش و على رأسهم الفاسد الكاذب المخادع قاتل الفلسطينيين النتن ياهو يا الياهو مستعدة لاحراق كل الشعب الصهيوني من أجل تحقيق مزاعمها في بناء الهيكل الثالث بانتظار الخراب الثالث لمهلكة يهودا والسامرة 🇵🇸🤕✌️🔥🐒🔥🐒🔥🐒🔥🐒
هذا شيء من قبيل الاستهلاك والمزاودات الداخلية لدى الكيان,, فلقد انهزم وانحل ومن يقود ويخطط ويحارب على الارض هم الامركيان، فكل الفرق على الارض وكل المجموعات القيادية تتم بقيادة ضباط امريكيون، وبايدن نفسه هو من يشرف شخصيا على ادارة المعركة العسكرية والسياسية والاعلامية,,, والهدف حقا هو تدمير غزة كليا وابادة كل من يستطيع الكيان ابادته وتحقيق نصر لو رمزي باحتلال بيت السنوار مثلا والتقاص صور فيه من قبل قيادات الاحتلال والامريكان ليقولوا انهم انتصروا ,,, الاهم ، ان الانتصار الحقيقي لهم ، يتمثل في تجنيد الانظمة العربية في حربهم ضد غزة خاصة مصر والاردن، وتحييد لبنان من الانخراط في مواجهة تمنع ابادة غزة،، فطالما هذه الجهات تحت السيطرة، فان ذلك يمثل غطاء للامريكان والكيان ويمكنهم من ابادة اهل القطاع، وتكرير السيناريو نفسه لاحقا في الضفة والداخل المحتل في الـ 48، ولبنان لاحقا,,,
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مقابلة نادرة لرئيس سابق للموساد: إسرائيل خانت مواطنيها المحتجزين في غزة.. وخطة “حماس” مثالية. وشهد شاهد من اهليها ان المقاومة إهانة دولة قوية حسب قوله اذن من أهانك أذكى منك وأقوى منك ويعترف أيضا خطة المقاومة مثالية والثمن الذي تم دفعه حتى الان اقل ب كثير اذا اهملنا تبادل الاسرى واستلام الجثث لوقت اخر اذن الوقت ليس لصالح إسرائيل ويجب علينا ان نعلم وتعلم إسرائيل اليوم المشؤوم بالنسبة لهم والمبارك بالنسبة لنا 7 / 10 / 2023 واذلال الجيش الإسرائيلي على يد المقاومة هذا التاريخ هو بداية انتهاء مدة الصالحية لهذا الكيان واذا اردت ان تعرف حجم هزيمة الجيش الإسرائيلي على يد المقاومة الفلسطينية عليك إلقاء نظرة على حجم الدمار وقتل المدنيين العزل من السلاح اذا كان أطفال او نساء او شيوخ او شباب في غزة الصامدة رغم حرب الابادة. والله المستعان.