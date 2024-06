مقابلة نادرة مع بانكسي تنبشها “بي بي سي” تكشف عن اسمه الأول

لندن: نبشت إذاعة “بي بي سي” البريطانية من أرشيفها مقابلة قديمة مع فنان الشارع بانكسي لم يسبق أن بثّتها بكاملها، ويبدو أنها تكشف عن الاسم الأول للفنان البريطاني الغامض وهو “روبي”.

ففي هذه المقابلة، التي أجريت عام 2003، وكُشف عنها الثلاثاء في حلقة خاصة من بودكاست The Banksy Story (“قصة بانكسي”)، سأل أحد صحافيي “بي بي سي” فنان الشارع إذا كان اسمه “روبرت بانكس”، فأجاب: “إنه روبي”.

