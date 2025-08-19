«مقابل كل قتيل إسرائيلي فليمت 50 فلسطينياً»!

الناصرة – «القدس العربي»: نشرت «القناة 12» الإسرائيلية على موقعها النص شبه الكامل والمطوّل المسرّب لتسجيلات يتحدث فيها رئيس شعبة الاستخبارات العسكرية المستقيل، أهرون حاليفا، بشأن إخفاقات 7 تشرين الأول/أكتوبر، وحرب الإبادة في قطاع غزة، وفيها يكشف عن القتل الجماعي العشوائي للفلسطينيين في غزة من باب الانتقام واستعادة الردع والهيبة على مبدأ قتل 50 فلسطينياً مقابل كل قتيل إسرائيلي.

وحسب القناة، فقد تم تسجيل هذه الأقوال خلال الأشهر الماضية، وفيها يقول حاليفا: «نحن الجيش الأفضل في العالم، ونحن الدولة الأفضل في العالم؛ اُنظر إلى هجوم البيجر. أنا ضد النظرة التي تشخصن الحدث التي تقول إن ما حدث كان مجرد “حادث”؛ وكأنك قدتَ السيارة، وصعدت على مسامير حادة، فنأتي بسيارة أخرى، ونبدّل 4 إطارات، وتواصل السير».

ويضيف: «هناك من يقول: هذا ما حدث لنا. أنا أقول إن ما حدث لنا يتطلّب التفكيك الكامل وإعادة التركيب. إن إحدى المشكلات الأصعب في جهاز الاستخبارات هي أن الاستخبارات حتى 7 تشرين الأول/أكتوبر كانت تقول: “أنا قادرة على كل شيء. الأمر ليس مجرد غرور أو كبرياء، بل أعمق من ذلك. عندما سألوني عدة مرات، في مناسبات إحياء مرور 50 عاماً على حرب 1973، إذا كان يمكن أن يحدث ذلك مرة أخرى، قلت: «نعم، نعم، يمكن أن يحدث مرة أخرى، لأنني أعرف ما حدث في بيرل هاربر، وأعرف ما حدث في 11 أيلول/سبتمبر، وأعرف ما حدث في حرب 1973، وهذا يمكن أن يحدث مرة أخرى، وأنا أيضاً أقول اليوم إن هذا يمكن أن يحدث مرة أخرى».

ورداً على اتهامات موجهة ضد الاستخبارات العسكرية بقيادته، قال حاليفا في التسجيلات: «في الأشهر الأخيرة، هناك ميل، حسب ما نقله إليَّ أحدهم من داخل المنظومة، إلى القول إن «كل هذا خطأ الاستخبارات. نحن، الجانب العملياتي، لسنا مخطئين بشيء؛ القادة، فجأة، عميان، والاستخبارات هي كلب الإرشاد. الكلب لم يوجّهنا، فارتطمنا بالجدار».

وفي التسجيلات، التي تتهمه بعض الأوساط الإسرائيلية أنه تعمّد تسريبها للدفاع عن نفسه أمام التهم الموجهة له، يقول حاليفا: «هناك وثائق للشاباك من تلك الليلة تقول إنه (بتقديرنا، فإن الهدوء سيبقى، ولا يوجد شيء). كل شيء موثّق، وهذا ليس هو الموضوع، وأنا أعتقد أن الليلة نفسها ليست مهمة؛ فعندما تدخل ليلةً معينة وأنت محكوم بتصوّر قوي جداً أن الاستخبارات ستقدّم إليك المعلومات، فإنك إذا كنتَ مع كل معلومة استخباراتية ستقوم بخطوة، فلن ننتهي أو نبقى نحشد مئات الآلاف من جنود الاحتياط في كل مرة نتلقى معلومات تحذيرية».

في هذه النقطة الحساسة جداً، في ليلة 6-7 تشرين الأول/أكتوبر، يقول حاليفا إنه حتى لو كانت كل المعلومات الاستخباراتية أمامه وأيقظوه لتلقّي هذه المكالمة الهاتفية مع رئيس هيئة الأركان، لكان قد رد: «كل شيء بخير»، وسيعود إلى النوم».

ويزعم حاليفا أنه بادر لتحقيقات مستفيضة وعميقة بعد السابع من تشرين الأول/أكتوبر، وأنه ينظر إلى الاستنتاجات التي خرج بها من التحقيقات، وهي أعمق بكثير من مجرد الوجوه والأسماء. ويضيف: «الوجوه والأسماء واضحة، ولا يهم مَن هم الأشخاص، فهناك ما يكفي من الأسماء. هذا حدث خلال مناوبتنا، وكان من الممكن أن أغادر قبل شهرين أو بعد شهرين، وكنت سأقول: «هذه مشكلتهم». أنا لا أعتقد أن أحداً قصّر عن قصد. الناس الذين أعرفهم فعلاً هم أناس طيبون. لكنَّ هذا يتطلب تفكيكاً وإعادة تركيب أعمق كثيراً من فرقة غزة وقيادة الجنوب. في نهاية المطاف، توازي مسؤولية الشاباك عن غزة- على الأقل- إن لم تكن أكبر منها، مسؤولية شعبة الاستخبارات حسب القانون، وحسب الأمور المكتوبة، أليس كذلك؟ شعبة الاستخبارات ليست لديها مسؤولية عن المصادر البشرية، فهذه مسؤولية الشاباك. الشاباك طلب في الليل طائرة مسيّرة لجمع المعلومات للمتابعة. لماذا يطلب ذلك؟ لجمع معلومات استخباراتية تمهيداً لعملية عسكرية. هل كان يظن أن شيئاً ما يحدث؟ لا. إن من كان يجب عليه في تلك الليلة أن يوقظ عميلاً واحداً هو الشاباك. أين أنتم، يا شاباك، مع كل ملياراتكم؟».

ويقر حاليفا بالمذبحة في غزة، وحرب الإبادة، بلغة واضحة بقوله إن حقيقة وجود 50 ألف قتيل في غزة أمر ضروري ومطلوب للأجيال القادمة. «حسناً، لقد أهنتم، وذبحتم، وقتلتم، كل هذا صحيح.

الثمن قلتُه قبل الحرب… على كل ما حدث في 7 تشرين الأول/أكتوبر، وعلى كل قتيل واحد في 7 تشرين الأول/أكــــتوبر، يجب أن يموت 50 فلسطينياً. لا يهم الآن إن كانوا أطفالاً، فأنا لا أتكلم بدافع الانتقام، إنـــما من منطلق رسالة للأجيال القادمة. لا يوجد ما يمكن فعله؛ هم في حاجة، بين الحين والآخر، إلى نكبة كي يشعروا بالثمن. لا خيار آخر في هذه المنطقة المجنــــونة».