بايدن يسخر من صورة ترامب في الحجز..”رجل وسيم للغاية”- (فيديوهات)

نيفادا- “القدس العربي”: قال الرئيس الأمريكي جو بايدن يوم الجمعة ساخراً إن الرئيس السابق دونالد ترامب كان “رجلاً وسيماً” بعد أن تم التقاط صورة في الحجز لمنافسه السابق في انتخابات 2020 وعدوه المحتمل في 2024 بعد يوم من تسليم نفسه إلى أحد سجون أتلانتا.

وتلقى بايدن، الموجود في منطقة بحيرة تاهو في إجازته الثانية خلال شهر، صيحات الاستهجان من الناس حول موكبه بينما سأله الصحافيون عما إذا كان قد رأى صورة ترامب بعد.

وقال بايدن إنه شاهد “الأمر” على شاشة التلفزيون، وسُئل عن رأيه، فقال :” “رجل وسيم، رجل رائع”.

وقد سلم المرشح الجمهوري الحالي لانتخابات 2024 نفسه ليلة الخميس إلى سجن مقاطعة فولتون في أتلانتا بولاية جورجيا بعد اتهامه في تحقيق المدعية العامة للمقاطعة فاني ويليس في جهوده المزعومة لإلغاء الانتخابات الرئاسية لعام 2020 في الولاية.

وقال ترامب إن المسؤولين أصروا على التقاط الصورة، التي اكتسبت مكانة إيقونية على الفور بين أنصاره ونقاده.

إلى ذلك، اعترضت مقاتلات حربية أمريكية طائرة مدنية، الجمعة، ورافقتها خارج منطقة كانت محظورة مؤقتًا بسبب قضاء الرئيس جو بايدن وعائلته الإجازة بالقرب من بحيرة تاهو بولاية نيفادا.

وردت طائرتان مقاتلتان من طراز F-16 تابعة لقيادة الدفاع الجوي لأمريكا الشمالية (نوراد) وطائرة لخفر السواحل الأمريكي على طائرة مدنية انتهكت منطقة حظر الطيران المؤقت (TFR) بالقرب من بحيرة تاهو حوالي الساعة 7:50 صباحًا بتوقيت المحيط الهادئ، وفقًا لبيان من نوراد.

وقالت نوراد إن المقاتلات أطلقت قنابل مضيئة كان من الممكن أن تكون مرئية للجمهور لجذب انتباه طيار الطائرة المدنية، لكن لم يكن هناك أي خطر على الناس على الأرض.

وقال رئيس الاتصالات أنتوني جوجليلمي إن انتهاك المجال الجوي لم يكن له أي تأثير على عمليات الخدمة السرية، وفقاً لصحيفة “ذا هيل”.

ويتواجد الرئيس وعائلته في بحيرة تاهو منذ أسبوع ويخططون للعودة إلى البيت الأبيض يوم السبت.

وتستأجر عائلة بايدن المنزل المطل على البحيرة من الناشط المناخي والمرشح الديمقراطي السابق للرئاسة توم ستاير وزوجته كات تايلور.