سياسة | عربي

مقاتلات إسرائيلية تشن غارة على بلدة بليدا جنوب لبنان 

منذ ساعتين

حجم الخط
0

“القدس العربي”: شنت مقاتلات حربية إسرائيلية، مساء الجمعة، غارة على بلدة بليدا جنوب لبنان.

وقالت وكالة الأنباء اللبنانية الرسمية إن “غارة جوية نفذها العدو الإسرائيلي ليلا استهدفت (بلدة) بليدا جهة منطقة عيترون”، دون تفاصيل أخرى.

وفي السياق، ذكرت الوكالة أن “قصفا مدفعيا إسرائيليا استهدف البلدات بين علما الشعب والضهيرة وأطراف طير حرفا”. وأشارت إلى أن الجيش الإسرائيلي “يلقي قنابل مضيئة في أجواء بلدتي علما الشعب والضهيرة”.

وتناقلت حسابات على منصة إكس نبأ مقتل عنصرين من حركة أمل إثر الغارة.

بدوره، أعلن الجيش الإسرائيلي استهداف موقع عسكري وشاحنة تابعين لحزب الله في بلدة بليدا.

وفي وقت سابق الجمعة، أعلن الجيش الإسرائيلي قصف “بنى تحتية ومبان عسكرية” تابعة لحزب الله في بلدات جنوب لبنان، خلال الساعات الـ24 الماضية.

وقال الجيش في بيان: “أغارت طائرة مقاتلة مساء الجمعة، على مجموعة مسلحة في منطقة عيترون بجنوب لبنان”.

وأضاف: “كما قصفت الطائرات المقاتلة خلال الـ24 ساعة الأخيرة، بنى تحتية معادية ومباني عسكرية تستخدمها منظمة حزب الله في مناطق الخيام وكفر قانا وجبل بلاط”.

وكانت صفارات الإنذار دوت أكثر من مرة منذ صباح الجمعة، في بلدات محاذية للحدود اللبنانية..

ومساء الجمعة، أعلن حزب الله أنه استهدف موقع رويسات العلم في تلال كفرشوبا، ومزارع شبعا اللبنانية المحتلة بالأسلحة الصاروخية، وأصابوه إصابة مباشرة”.

(وكالات)

كلمات مفتاحية

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

أخبار ذات صلة

كريات شمونة ورويسات العلم تحت مرمى صواريخ حزب الله وتل أبيب ترد بغارات على عيترون وعيتا الشعب
منذ 7 ساعات
كاميرون في بيروت يلتقي ميقاتي وبري وقائد الجيش ويشدد على وقف إطلاق النار في غزة والتهدئة بالجنوب
1 - فبراير - 2024
غارات معادية على قرى جنوبية وحزب الله يستهدف الجليل وتجمعاً للعدو ويستعد لاحتمالات الحرب
31 - يناير - 2024
لبنان: “حزب الله” يستهدف 10 مواقع إسرائيلية… وينعى شهيدين- (فيديو)
29 - يناير - 2024

اشترك في قائمتنا البريدية