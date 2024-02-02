مقاتلات إسرائيلية تشن غارة على بلدة بليدا جنوب لبنان 

“القدس العربي”: شنت مقاتلات حربية إسرائيلية، مساء الجمعة، غارة على بلدة بليدا جنوب لبنان.

وقالت وكالة الأنباء اللبنانية الرسمية إن “غارة جوية نفذها العدو الإسرائيلي ليلا استهدفت (بلدة) بليدا جهة منطقة عيترون”، دون تفاصيل أخرى.

وفي السياق، ذكرت الوكالة أن “قصفا مدفعيا إسرائيليا استهدف البلدات بين علما الشعب والضهيرة وأطراف طير حرفا”. وأشارت إلى أن الجيش الإسرائيلي “يلقي قنابل مضيئة في أجواء بلدتي علما الشعب والضهيرة”.

وتناقلت حسابات على منصة إكس نبأ مقتل عنصرين من حركة أمل إثر الغارة.

#حركة_أمل تزف الشهيدين

علي خليل (ابو ليلى) ومصطفى ضاهر

في الغارة الاسرائيلية على بلدة بليدا #جنوب_لبنان pic.twitter.com/wI6gr73OhG — Hussein Fakih (@hussenfakih) February 2, 2024

بدوره، أعلن الجيش الإسرائيلي استهداف موقع عسكري وشاحنة تابعين لحزب الله في بلدة بليدا.

#عاجل جيش الدفاع يستهدف موقعًا عسكريًا وشاحنة تم تخزين داخلها وسائل قتالية لحزب الله الارهابي أغارت طائرات حربية قبل قليل على موقع عسكري استخدمه حزب الله الارهابي في منطقة قرية بليدا بالإضافة إلى شاحنة تم تخزين داخلها وسائل قتالية في منطقة كفر شوبا جنوب لبنان. بالإضافة إلى ذلك… — افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) February 2, 2024

وفي وقت سابق الجمعة، أعلن الجيش الإسرائيلي قصف “بنى تحتية ومبان عسكرية” تابعة لحزب الله في بلدات جنوب لبنان، خلال الساعات الـ24 الماضية.

وقال الجيش في بيان: “أغارت طائرة مقاتلة مساء الجمعة، على مجموعة مسلحة في منطقة عيترون بجنوب لبنان”.

وأضاف: “كما قصفت الطائرات المقاتلة خلال الـ24 ساعة الأخيرة، بنى تحتية معادية ومباني عسكرية تستخدمها منظمة حزب الله في مناطق الخيام وكفر قانا وجبل بلاط”.

وكانت صفارات الإنذار دوت أكثر من مرة منذ صباح الجمعة، في بلدات محاذية للحدود اللبنانية..

ومساء الجمعة، أعلن حزب الله أنه استهدف موقع رويسات العلم في تلال كفرشوبا، ومزارع شبعا اللبنانية المحتلة بالأسلحة الصاروخية، وأصابوه إصابة مباشرة”.

(وكالات)