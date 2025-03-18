مقاتلات إسرائيلية تغير على منطقة خان أرنبة جنوب سوريا “لمهاجمة مدافع”

القدس: أغارت طائرات حربية إسرائيلية، الثلاثاء، على منطقة خان أرنبة في محافظة القنيطرة جنوب سوريا بزعم استهداف “مَدافع شكلت تهديدًا على إسرائيل”، رغم التزام الحكومة السورية الجديدة بشؤون البلاد الداخلية وعدم قيامها بأي تهديد لتل أبيب.

وقال الجيش الإسرائيلي في بيان: “هاجمت طائرات سلاح الجو مدافع شكلت تهديدًا على دولة إسرائيل في منطقة خان أرنبة في جنوب سوريا”.

وزعم أن “وجود وسائل قتالية في منطقة جنوب سوريا يشكل تهديدًا على دولة إسرائيل”.

وقال الجيش الإسرائيلي إنه “لن يسمح بوجود تهديد عسكري في منطقة جنوب سوريا، وسيعمل ضده”.

ومؤخرا، أعلنت إسرائيل أنها تريد أن يكون جنوب سوريا منزوع السلاح، ونفذت في الأسابيع الأخيرة العديد من الهجمات الجوية على منطقة جنوب سوريا.

وحتى الساعة 13:45 (ت.غ) لم تعلق السلطات السورية على بيان الجيش الإسرائيلي على هجمات اليوم.

والاثنين، أعلن الدفاع المدني السوري، في بيان على منصة إكس، استشهاد 3 أشخاص وإصابة 19 آخرين بينهم 4 أطفال وامرأة، في غارات إسرائيل على مدينة درعا جنوبي سوريا.

من جانبه، ادعى الجيش الإسرائيلي في بيان على “إكس”، الاثنين، أنه “هاجم أهدافا عسكرية في منطقة جنوب سوريا”.

(الأناضول)