مقاتلات إسرائيلية تقصف مناطق في سوريا

القدس: أعلن الجيش الإسرائيلي الأحد أن طائراته الحربية قصفت مواقع “بنى تحتية إرهابية” في سوريا بعد عملية إطلاق صاروخية استهدفت الجزء الذي ضمته إسرائيل من الجولان.

وقال الجيش في بيان مقتضب “قبل قليل وردا على الهجوم باتجاه هضبة الجولان أمس (السبت)، قصفت طائرات مقاتلة بنى تحتية إرهابية في سوريا”.

وكان الجيش الإسرائيلي ذكر السبت أن صاروخين أطلقا من سوريا سقطا في مناطق غير مأهولة في الجولان وأن صافرات الإنذار دوت في المنطقة.

كانت إسرائيل شنت ضربات في الأراضي السورية الجمعة بعد سقوط طائرة مسيرة على مدرسة في إيلات (جنوب) قالت إن مصدرها سوريا.

صعد الجيش الإسرائيلي وتيرة قصفه على الأراضي السورية منذ شن حركة حماس في 7 تشرين الأول/اكتوبر هجوما غير مسبوق من البر والبحر والجو على إسرائيل التي ترد مذاك بقصف عنيف على قطاع غزة المحاصر.

ومنذ بدء النزاع في سوريا عام 2011 شنت إسرائيل مئات الضربات الجوية في سوريا مستهدفة مواقع لقوات النظام وأهدافا إيرانية وأخرى لحزب الله، خصوصا مستودعات وشحنات أسلحة.

نادرا ما تؤكد إسرائيل تنفيذها ضربات في سوريا لكنها تكرر عزمها على التصدي لما تصفه بمحاولات إيران لترسيخ وجودها العسكري في هذا البلد.

(ا ف ب)