مقاتلات إف- 35 الأمريكية تصل إلى الشرق الأوسط

واشنطن- “القدس العربي”: وصلت مقاتلات أمريكية من طراز F-35 إلى الشرق الأوسط لتعزيز الردع ضد إيران وسط سلسلة من حوادث مصادرة السفن في مضيق هرمز.

وأعلنت قيادة سلاح الجو الأمريكي، يوم الأربعاء، في بيان اطلعت “القدس العربي” على نسخة منه، أن سربًا من طائرات F-35 Lightning II التابعة للقوات الجوية الأمريكية وصل إلى منطقة مسؤولية القيادة المركزية الأمريكية، معززة بطائرات A-10 و F-16 الموجودة بالفعل في المنطقة التي تقوم بدوريات في مضيق هرمز.

ويأتي ذلك بعد محاولات متعددة من جانب إيران في وقت سابق من هذا الشهر للاستيلاء على ناقلات نفط بالقرب من المضيق، مما دفع البحرية الأمريكية إلى الرد.

وفي وقت سابق، قال تيم هوكينز المتحدث باسم الأسطول الخامس للبحرية الأمريكية إن “البحرية الإيرانية بذلت محاولات للاستيلاء على ناقلات تجارية كانت تمر بشكل قانوني عبر المياه الدولية”.

وأضاف “البحرية الأمريكية ردت على الفور ومنعت تلك المصادرة”.

وقال مسؤول دفاعي لوكالة أسوشيتد برس إن هذه الخطوة تهدف إلى زيادة الرؤية العسكرية الأمريكية وإعطاء غطاء جوي للسفن التي تتحرك عبر المنطقة، وهو ما يأمل الجيش في ردع المحاولات المستقبلية لمصادرة السفن من قبل إيران.

ووفقاً للبيان الصحافي للقوات الجوية، فإن للطائرة F-35 “ قدرة متزايدة” للمنطقة” و ” تسمح للولايات المتحدة بالتحليق في المجال الجوي المتنازع عليه عبر مسرح العمليات إذا لزم الأمر”.

وأكد سلاح الجو الأمريكي أن سرب المقاتلات سيكون متاحاً أيضاً للمساعدة في سوريا خلال العمليات الجارية ضد تنظيم” الدولة الإسلامية”.