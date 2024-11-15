مقاتلات تتعقب طائرة روسية قرب المجال الجوي لبريطانيا

لندن: قالت القوات الجوية الملكية البريطانية اليوم الجمعة إن طائراتها المقاتلة رصدت طائرة روسية تحلق بالقرب من المجال الجوي للبلاد، وذلك بعد أيام من رصد البحرية الملكية سفنا عسكرية روسية تمر عبر القنال الإنكليزي.

وقال لوك بولارد وزير القوات المسلحة البريطاني في بيان “يجب ألا يختبر أعداؤنا عزمنا الراسخ وقدرتنا الهائلة على حماية المملكة المتحدة”.

وتراقب البحرية الملكية وسلاح الجو الملكي بشكل دوري تحركات السفن الحربية والطائرات الروسية بالقرب من مياهها الإقليمية ومجالها الجوي.

وقالت وزارة الدفاع البريطانية إن هذه هي المرة الثانية خلال ثلاثة أشهر التي ترصد فيها القوات الجوية والبحرية الملكية طائرات وسفنا روسية خلال فترة أسبوع واحد.

(رويترز)