مقاتلات روسية تنفذ هجمات ضد فصائل المعارضة في سوريا

دمشق- موسكو: أعلنت روسيا يوم السبت أن طائراتها المقاتلة نفذت عدة مهام في سوريا، استهدفت خلالها مراكز قيادة فصائل المعارضة، مواقع المدفعية والمعسكرات، مما أسفر عن مقتل حوالي 300 مقاتل.

وقال الكابتن أوليغ إيجناسيوك، رئيس البعثة الروسية في سوريا، إن العمليات ضد “العدوان المتطرف” ستستمر، وفقا لما نقلته وكالة الأنباء الروسية الرسمية “تاس”.

ولم يتسن التحقق من هذه المعلومات بشكل مستقل. ولم يقدم إيجناسيوك تفاصيل حول مواقع الطائرات المقاتلة.

وأسفر هجوم شنه تحالف من فصائل المعارضة بقيادة جماعة “هيئة تحرير الشام” الإسلامية المتشددة عن مكاسب كبيرة في الأراضي شمال غرب سوريا، بما في ذلك معظم مدينة حلب.

وتعد روسيا حليفا رئيسيا للنظام السوري وقد دعمت رئيس النظام بشار الأسد منذ عام 2015، وقامت بنشر قواتها في قاعدة حميميم الجوية ومدينة طرطوس الساحلية.

(وكالات)