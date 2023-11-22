مقاتلة للاحتلال تسقط صاروخ كروز أطلق تُجاه إيلات- (فيديو)

إيلات: قال جيش الاحتلال الإسرائيلي، مساء الأربعاء، إن إحدى مقاتلاته اعترضت صاروخ كروز، أُطلق تجاه مدينة إيلات (جنوب).

وفي وقت سابق الأربعاء، دوت صافرات الإنذار في إيلات، على ساحل البحر الأحمر، بعد الاشتباه في تسلل طائرة بدون طيار.

وقال جيش الاحتلال، في بيان مقتضب على منصة “إكس”، “إلحاقا بالتحذير من تسلل طائرة معادية في منطقة إيلات، نجحت طائرة مقاتلة تابعة لسلاح الجو في اعتراض صاروخ كروز أطلق باتجاه الأراضي الإسرائيلية”.

وأضاف “التهديد لم يخترق أراضي إسرائيل”.

ولم يحدد جيش الاحتلال الإسرائيلي من أي مكان أطلق الصاروخ، لكن جماعة “أنصار الله” (الحوثيين) في اليمن سبق وأعلنوا خلال الأسابيع الأخيرة الماضية، إطلاق صواريخ باليستية وطائرات مسيرة تجاه إيلات، ردا على “المجازر الإسرائيلية” بقطاع غزة.

وفي وقت سابق الأربعاء، دوت صفارات الإنذار، في مدينة إيلات، إثر مخاوف من وجود طائرة بدون طيار معادية في سماء المدينة، وفق ما أوردته وقتها إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي.

وقالت بلدية إيلات، في تدوينة على “فيسبوك”، “بعد التنبيه الذي تم تفعيله في إيلات، فقد أبلغ مسؤولو الأمن في المنطقة، أنه تم تنفيذ عملية اعتراض ناجحة، ولا يوجد تهديد جوي.

منذ 7 أكتوبر، يشن جيش الاحتلال الإسرائيلي حربا مدمرة على غزة، خلّفت أكثر من 14 ألفا و128 شهيدا فلسطينيا، بينهم أكثر من 5 آلاف و840 طفلا و3 آلاف و920 امرأة، فضلا عن أكثر من 33 ألف مصاب، 75 بالمئة منهم أطفال ونساء، وفقا للمكتب الإعلامي الحكومي بغزة.

وفجر الأربعاء، أعلنت وزارة الخارجية القطرية، في بيان، التوصل لاتفاق هدنة إنسانية في قطاع غزة بين الاحتلال الإسرائيلي وحركة “حماس” بوساطة مشتركة مع مصر والولايات المتحدة، سيتم الإعلان عن توقيت بدئها خلال 24 ساعة.

وقالت الوزارة القطرية إن الاتفاق يشمل تبادل 50 من الأسرى الإسرائيليين من النساء المدنيات والأطفال في قطاع غزة في المرحلة الأولى مقابل إطلاق سراح عدد من النساء والأطفال الفلسطينيين المحتجزين في السجون الإسرائيلية على أن يتم زيادة أعداد المفرج عنهم في مراحل لاحقة من تطبيق الاتفاق.

(وكالات)