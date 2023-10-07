مقاتلون من القسام يقتحمون مواقع عسكرية إسرائيلية بواسطة طائرات شراعية- (فيديوهات)

“القدس العربي”: أظهرت مقاطع فيديو متداولة نشرها مستوطنون إسرائيليون مقاتلين من عناصر القسام يقتحمون مواقع عسكرية إسرائيلية قريبة من قطاع غزة.

وتظهر المقاطع مقاتلي القسام وهم يهاجمون القواعد العسكرية الإسرائيلية من الجو باستخدام الطائرات الشراعية.

ونشرت كتائب القسام مقطع فيديو يظهر عناصر الوحدة أثناء التدريبات.

مقاتل فلسطيني داخل لوحده بطيارة شراعية للأراضي المحتلة، قلب حديد عشان بيدافع عن وطنه عشان عنده عقيدة مؤمن بيها وبيدافع عنها ويموت عشانها بل الدنيا متسوالوش لو منتصرش لعقيدته، لأنه صاحب حق

إنما أصحاب الباطل من رصاصة واحدة خرجوا على المطاراتpic.twitter.com/tpwcdzNQFA

— 𝘋𝘖𝘕 𝘋𝘙𝘈𝘗𝘌𝘙 (@HazemHeWrote) October 7, 2023