سياسة | عربي | فلسطين

مقاتلون من القسام يقتحمون مواقع عسكرية إسرائيلية بواسطة طائرات شراعية- (فيديوهات)

منذ ساعة واحدة

حجم الخط
0

“القدس العربي”: أظهرت مقاطع فيديو متداولة نشرها مستوطنون إسرائيليون مقاتلين من عناصر القسام يقتحمون مواقع عسكرية إسرائيلية قريبة من قطاع غزة.

وتظهر المقاطع مقاتلي القسام وهم يهاجمون القواعد العسكرية الإسرائيلية من الجو باستخدام الطائرات الشراعية.

ونشرت كتائب القسام مقطع فيديو يظهر عناصر الوحدة أثناء التدريبات.

 

 

كلمات مفتاحية

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

اشترك في قائمتنا البريدية