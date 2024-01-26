مقاتل في كتائب القسام.. استشهاد صاحب المقولة الشهيرة “حلل يا دويري”- (تغريدات)

لندن- “القدس العربي”:
تداولت مصادر عائلية وناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي، خبر استشهاد مهند رزق جبريل، صاحب المقولة الشهيرة “حلل يا دويري” والتي رددها في فيديو سابق نشرته كتائب القسام، يظهر استهداف جنود إسرائيليين بغزة.
وأعلن طارق جبريل، أحد أقارب الشهيد في حسابه على فيسبوك، خبر استشهاد مهند، وقال: “صاحب الكلمة المشهورة والتي سمعها كل العالم على قناة الجزيرة (حلل يا دويري)… يرتقي إلى الجنان بعدما أثخن في أعداء الدين الخنازير”، وفق قوله.
بهذا يُكشف النقاب عن أن الشهيد مهند كان مقاتلا في كتائب القسام، وتحديدا في “دائرة الإعلام العسكري”.
وقال ناشطون على مواقع التواصل، إن مهند خريج كلية الإعلام في جامعة فلسطين.
وكانت عبارة (حلل يا دويري) في إشارة إلى الخبير العسكري الأردني، فايز دويري، الذي يظهر على قناة الجزيرة لتحليل الحرب الإسرائيلية على غزة، قد اشتهرت بشكل كبير جدا بين مستخدمي منصات التواصل، وسمعها كل العالم.
بدوره، عبّر اللواء دويري، عن فخره واعتزازه بهذه العبارة، مؤكدا أن سيستمر في تحليلات فيديوهات المقاومة الفلسطينية، وتكتيكاتها في مواجهة قوات الاحتلال.
مهنّد رزق محمّد جبريل، القسّامي صاحب الكلمة الشهيرة التي سمعها كل العالم "حلل يا دويري"
يرتقي شهيداً مقبل غير مدبر بعد أن أثخن في الاحتلال منذ بداية معركة طوفان الأقصى. pic.twitter.com/YoucDoCjbo
— وكالة شهاب للأنباء (@ShehabAgency) January 26, 2024
مهنّد رزق جبريل
صاحب الكلمة الشّهيرة : حلِّلْ يا دويري
يرتقي شهيداً مقبلاً غير مدبر
اللهُمَّ تقبله واجعل روحه في عليين pic.twitter.com/kNnK3jP06z
— أدهم شرقاوي (@adhamsharkawi) January 26, 2024
صاحب الكلمة الشهيرة التي سمعها كل العالم "حلل يا دويري"
يرتقي شهيداً في غزة
مهند رزق محمد جبريل
تقبله الله pic.twitter.com/qFMuQYnsJ4
— أنس المعراوي anasmaarawi (@anasanas84) January 26, 2024
أصبتهم في قلبهم يا مُهنَّد وآلمتهم!
أمَّا أنتَ، فما نلتَ إلَّا شرفًا عظيمًا ببأسكَ وعزمك في الدنيا، وكرامةً وجنانًا واسعةً في الآخرة..💚#جنوب_افريقيا #حلل_يا_دويري #مهند_رزق_جبريل pic.twitter.com/lZYIcTyPFH
— أحمد عبد الجواد Ahmet Fatih (@abdgwad_ahmed) January 26, 2024
في جنة الفردوس الأعلى من الجنة بإذن الرحمان الرحيم رب العالمين يا شهداء تحرير الأقصى المبارك من نجس العصابة الصهيو أمريكية الغربية الحاقدة الغادرة الجبانة وتعسا لعرب التطبيع والتنسيق سود الله وجوههم عاجلا غير آجل بإذن المنتقم الجبار الذي يمهل ولا يهمل وكما تدين تدان وسبحان الحي الديان الذي لا يغفل ولا ينام ا🇵🇸✌️🔥🐒🔥🐒🔥🚀🔥🚀
عشتم أحرار ومتهم أحرارا ابطالا في ساحة معركة طوفان تحرير الأقصى المبارك يا مبارك هنيئا لكم بجنة الفردوس الأعلى من الجنة بإذن الرحمان الرحيم رب العالمين يا شهداء الأقصى المبارك 🤲🌴🤲🌴🤲🌴🤲
وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ فَرِحِينَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَيَسْتَبْشِرُونَ بِالَّذِينَ لَمْ يَلْحَقُوا بِهِمْ مِنْ خَلْفِهِمْ أَلَّا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ يَسْتَبْشِرُونَ بِنِعْمَةٍ مِنَ اللَّهِ وَفَضْلٍ وَأَنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِلَّهِ وَالرَّسُولِ مِنْ بَعْدِ مَا أَصَابَهُمُ الْقَرْحُ لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا مِنْهُمْ وَاتَّقَوْا أَجْرٌ عَظِيمٌ الَّذِينَ قَالَ لَهُمُ النَّاسُ إِنَّ النَّاسَ قَدْ جَمَعُوا لَكُمْ فَاخْشَوْهُمْ فَزَادَهُمْ إِيمَانًا وَقَالُوا حَسْبُنَا اللَّهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ فَانْقَلَبُوا بِنِعْمَةٍ مِنَ اللَّهِ وَفَضْلٍ لَمْ يَمْسَسْهُمْ سُوءٌ وَاتَّبَعُوا رِضْوَانَ اللَّهِ وَاللَّهُ ذُو فَضْلٍ عَظِيمٍ إِنَّمَا ذَلِكُمُ الشَّيْطَانُ يُخَوِّفُ أَوْلِيَاءَهُ فَلَا تَخَافُوهُمْ وَخَافُونِ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ