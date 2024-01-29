مقاتل قسامي “بكامل أناقته” يفجر دبابة إسرائيلية ويثير تفاعلا واسعا- (تدوينات)

“القدس العربي”: أثار مقاتل قسامي تفاعلا واسعا عبر منصات التواصل الاجتماعي، اليوم الإثنين، ليس بسبب بسالته في الميدان وحسب، وإنما لـ”أناقته”.

وظهر المقاتل في مشاهد، بثتها كتائب القسام لمعارك في خان يونس، وهو يركض باتجاه دبابة إسرائيلية، حاملا قاذف “آر بي جي” على كتفه، مرتديا معطفا أسود وحذاء رياضيا.

“حرب شوارع”.. الآن كتائب القسام تبث مشاهد جديدة من المعارك بين مجاهديها وقوات الاحتلال في مدينة خانيونس pic.twitter.com/mjFP6qifXF — رضوان الأخرس (@rdooan) January 29, 2024

ولقب نشطاء المقاتل بـ”الفارس الأنيق، بينما تغنى آخرون بأزياء المقاومين “المثيرة للدهشة”.

القتال بكامل الأناقة ! مرتدياً جاكيت جوخ رسمي طويل، وبنطال جينز، وحذاء رياضيًا، وعلى كتفه قاذف RBG، يُزيّن فوّهته قذيفة الياسين .. حتى أزياء مقاتلينا تثير الدهشة والعجب ! الصورة من مشاهد القتال في خانيونس ..

اليوم الـ14 بعد ال100 للحرب.. pic.twitter.com/pb0XKPAz5Z — Saeed Ziad | سعيد زياد (@saeedziad) January 29, 2024

مشاهد من التحام مقاتلينا مع آليات جيش الاحتلال غربي خانيونس#طوفان_الأقصى القتال بكامل الأناقة ؛ مرتدياً جاكيت جوخ رسمي طويل، وبنطال جينز، وحذاء رياضيًا، وعلى كتفه قاذف RBG، يُزيّن فوّهته قذيفة الياسين ✌🏻 ؛ حتى أزياء مقاتلينا تثير الدهشة والعجب ! ؛😍 الصورة من مشاهد القتال… pic.twitter.com/8fgmQqGov9 — manal (@ManalBarbar) January 29, 2024