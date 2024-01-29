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مقاتل قسامي “بكامل أناقته” يفجر دبابة إسرائيلية ويثير تفاعلا واسعا- (تدوينات)

منذ ساعة واحدة

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“القدس العربي”: أثار مقاتل قسامي تفاعلا واسعا عبر منصات التواصل الاجتماعي، اليوم الإثنين، ليس بسبب بسالته في الميدان وحسب، وإنما لـ”أناقته”.

وظهر المقاتل في مشاهد، بثتها كتائب القسام لمعارك في خان يونس، وهو يركض باتجاه دبابة إسرائيلية، حاملا قاذف “آر بي جي” على كتفه، مرتديا معطفا أسود وحذاء رياضيا.

ولقب نشطاء المقاتل بـ”الفارس الأنيق، بينما تغنى آخرون بأزياء المقاومين “المثيرة للدهشة”.

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  1. يقول فصل الخطاب:
    يناير 29, 2024 الساعة 8:27 م

    هكذا يكون الرجال في فلسطين صانعة الأبطال من ولعت وحلل يدويري، والله ناصر المقاومة الفلسطينية الباسلة الشجاعة التي ستحرر فلسطين و تكسر خرافة دويلة العنكبوت التي ستسقط مثل ورقة التوت رغم أنف أمريكا والاتحاد الأوروبي العنصري البغيض المتغطرس الذي يكيل بمكيالين ومعهم عرب التطبيع والتنسيق سود الله وجوههم عاجلا غير آجل بإذن المنتقم الجبار الذي يمهل ولا يهمل😏☝️🔥🚀

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