مقاتل من “حزب الله” يشتبك مع قوة إسرائيلية حتى آخر نفس- (شاهد)

لندن- “القدس العربي”:
نشر جيش الاحتلال توثيقا لما قال إنها عملية تصفية لمقاتليْن من “حزب الله” خلال اشتباك مسلح في جنوب لبنان.
ويظهر الفيديو الذي التقط بطائرة مسيرة، مقاتلا من الحزب وهو يشتبك بثبات مع قوة إسرائيلية، محتميا بشاحنة في إحدى قرى جنوب لبنان.
مقاتلان اثنين من حزب الله، اعاقا الجيش الإسرائيلي، وقاوموا بشراسة، وكان محتميين خلف شاحنة، وبعد تدخل الطيران المسير الإسرائيلي تم تحديد موقعهما والقضاء عليهما.
وبعد لحظات تظهر جثة مقاتل آخر إلى جانبه قبل أن تطلق القوة الإسرائيلية قنبلة باتجاهه مما أدى إلى استشهاده.
في جنات الخلود ونعيم لا ينقطع وما لا رأت عين ولا سمعت اذن ولا خطر على قلب بشر…..يتخير من حور العين سبعين
والله لن ينسى الشعب الفلسطيني هؤلاء الاسود الابطال وتضحياتهم ودمائهم الزكية التي بذلت على تراب الجنوب اللبناني دعما لفلسطين، وكيف لا وهي الامتداد الطبيعي للتراب الفلسطيني. على درب شهداء غزة والضفة والسنوار نزف هذا الشهيد الى جنات الخلد باذنه تعالى واننا منتصرون لاننا اصحاب الحق في كل ذرة تراب من هذه الارض المباركة.
اللهم انصرهم وثبت أقدامهم وتقبل شهداءهم وداوي جرحاهم
أبطال مقاتلو ا حزب الله