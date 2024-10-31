منوعات | أبيض و أسود

مقاتل من “حزب الله” يشتبك مع قوة إسرائيلية حتى آخر نفس- (شاهد)

31 - أكتوبر - 2024

لندن- “القدس العربي”:

نشر جيش الاحتلال توثيقا لما قال إنها عملية تصفية لمقاتليْن من “حزب الله” خلال اشتباك مسلح في جنوب لبنان.

ويظهر الفيديو الذي التقط بطائرة مسيرة، مقاتلا من الحزب وهو يشتبك بثبات مع قوة إسرائيلية، محتميا بشاحنة في إحدى قرى جنوب لبنان.

وبعد لحظات تظهر جثة مقاتل آخر إلى جانبه قبل أن تطلق القوة الإسرائيلية قنبلة باتجاهه مما أدى إلى استشهاده.

 

 

  1. يقول AR:
    أكتوبر 31, 2024 الساعة 7:48 ص

    في جنات الخلود ونعيم لا ينقطع وما لا رأت عين ولا سمعت اذن ولا خطر على قلب بشر…..يتخير من حور العين سبعين

  2. يقول ابو موسى:
    أكتوبر 31, 2024 الساعة 10:59 ص

    والله لن ينسى الشعب الفلسطيني هؤلاء الاسود الابطال وتضحياتهم ودمائهم الزكية التي بذلت على تراب الجنوب اللبناني دعما لفلسطين، وكيف لا وهي الامتداد الطبيعي للتراب الفلسطيني. على درب شهداء غزة والضفة والسنوار نزف هذا الشهيد الى جنات الخلد باذنه تعالى واننا منتصرون لاننا اصحاب الحق في كل ذرة تراب من هذه الارض المباركة.

  3. يقول ابو البدو:
    أكتوبر 31, 2024 الساعة 1:03 م

    اللهم انصرهم وثبت أقدامهم وتقبل شهداءهم وداوي جرحاهم
    أبطال مقاتلو ا حزب الله

