مقاتل من “حزب الله” يشتبك مع قوة إسرائيلية حتى آخر نفس- (شاهد)

لندن- “القدس العربي”:

نشر جيش الاحتلال توثيقا لما قال إنها عملية تصفية لمقاتليْن من “حزب الله” خلال اشتباك مسلح في جنوب لبنان.

ويظهر الفيديو الذي التقط بطائرة مسيرة، مقاتلا من الحزب وهو يشتبك بثبات مع قوة إسرائيلية، محتميا بشاحنة في إحدى قرى جنوب لبنان.

مقاتلان اثنين من حزب الله، اعاقا الجيش الإسرائيلي، وقاوموا بشراسة، وكان محتميين خلف شاحنة، وبعد تدخل الطيران المسير الإسرائيلي تم تحديد موقعهما والقضاء عليهما. _ الجيش الإسرائيلي pic.twitter.com/Pk0o9J6NQg — الصين بالعربية (@mog_china) October 30, 2024

وبعد لحظات تظهر جثة مقاتل آخر إلى جانبه قبل أن تطلق القوة الإسرائيلية قنبلة باتجاهه مما أدى إلى استشهاده.