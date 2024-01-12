مقاربة أردنية تحليلية تحاول إعادة قراءة المشهد الفلسطيني

عمان ـ «القدس العربي»: الفرصة متاحة الآن ليلعب الأردن في المعادلة الفلسطينية الداخلية كما لم يحصل من قبل، تاركاً تحفظاته المعتاد عليها في الماضي، ومتجهاً نحو مسلكية واقعية تقر بالعناصر الأساسية في المعادلة الفلسطينية الداخلية بدون تعقيدات الشرعية كما كانت تراها عمان.

المستجد في مشهد الاشتباك الأردني السياسي النادر هذه الأيام مسألتان:

الأولى أن الأردن سياسياً ودبلوماسياً، يرى نفسه في مستوى الخطر الشديد في ظل برنامج اليمين الإسرائيلي الغدار، الذي ينبغي أن تقف عملية إنكار أخطاره والتعامل معه في منسوب الدبلوماسية الناعمة، في رأي كرره مجدداً رئيس الوزراء الأسبق علي أبو الراغب، وهو يقدر بأن يمين إسرائيل المصر على الجريمة والبلطجة تقتضي المعادلة اليوم التعاطي معه بمقاربة مختلفة.

أجراس الإنذار

ظهر أبو الراغب مؤخراً على قناة المملكة بعد غياب عن الساحة الإعلامية، وقبل ذلك كان يبلغ «القدس العربي» مباشرة بأن ما يجري في فلسطين وحصراً في قطاع غزة، يقرع كل أجراس الإنذار، ملمحاً إلى أن سياسية المقاعد الفارغة لم تعد منتجة اليوم، لأن الإسرائيلي يستعمل عضلاته في الاستعراض على الشعب الفلسطيني الأعزل، والأخير يقدم للبشرية نموذجاً في النضال والوطنية والصبر.

نعم، أصبحت المقاومة ـ يقر أبو الراغب ـ طرفاً أساسياً ولاعباً في ترسيم مصالح دول الإقليم، ولم يعد من المقبول أردنياً تجاهلها. في المستجد الثاني بعد المواجهة التي وصفها وزير الخارجية أيمن الصفدي بأنها «مفتوحة» مع اليمين والجريمة، مقاربة أردنية تحليلية تحاول إعادة قراءة المشهد وتحديداً الفلسطيني، بدون مشاعر ومواقف مسبقة، مع أن القناعة مستمرة بأن أفضل هندسة ممكنة للمشهد الفلسطيني في ظل العدوان الإسرائيلي والسيناريوهات التي ينتجها خصوصاً في الضفة الغربية هي تلك التي ينبغي أن ترى الأرض بوجود الرئيس الحالي محمود عباس وعبره، بدلاً من الدخول في غابة تكهنات تعوقها التناقضات المعروفة في البناء الهيكلي الفلسطيني.

لاحظت «القدس العربي» مؤخراً وهي تتناقش مع الوزير الصفدي، أن النغمة تختلف قليلاً عن المألوف، وبدون تجاوز أو تجاهل الشرعية الفلسطينية، وفي اتجاه بدأ يبلور رأياً بخصوص إصلاح المؤسسات الفلسطينية حتى تكون قادرة على السيطرة والعودة.

في التفاصيل تطوير ملحوظ ونادر في لهجة المؤسسات الأردنية بخصوص إعادة هيكلة السلطة وأجهزتها.

تبديل «اضطراري» في اللهجة والعادات

والأهم بخصوص الفهم القائل بأن تواري فصائل المقاومة الفلسطينية عن المشهد الإداري في قطاع غزة الآن ممكن إذا تطلب الأمر التركيز على إعادة الإعمار، لكنه غير منطقي وقد لا ينتج عند مرحلة ما تتطلب «تمثيل» فصائل المقاومة، وعلى رأسها حركة حماس في المشهد المؤسساتي الفلسطيني وعبر إعادة إحياء منظمة التحرير.

طبعاً، لا يتحدث المسؤولون الأردنيون بخطط محددة بالاتجاه علناً، لكن الوزير الصفدي نفسه بدأ يردد بأن الجميع يعرف الآن بأن سياسية إقصاء أي مكون فلسطيني لن تكون مفيدة مع تدشين فهم أردني دبلوماسي مستجد يقدر بأن إبعاد حماس عن القيادة لاحقاً أو في المستقبل الفلسطيني، مسألة في غاية التعقيد وغير ممكنة.

«لا يمكن إقصاء حماس»

«لا يمكن إقصاء حماس»… عبارة قالها الصفدي سابقاً، وبدأ مسؤولون وسياسيون أردنيون كثر يرددونها، لا بل ظهرت مسألة هندسة منظمة التحرير الفلسطينية ضمن الأدبيات الأساسية لمبادرة مكتوبة انطلقت من عمان بتوقيع مئات الشخصيات الأردنية، ومن بينها 4 رؤساء وزارات سابقين.

وما يعنيه الأمر عموماً أن «لهجة جديدة» بدأت تظهر في المقاربات الأردنية لا تمانع القول إن صيغة دخول حماس وشقيقاتها في فصائل المقاومة بعد انتهاء ووقف العدوان الحالي هي تلك التي يوفرها القول بإعادة بناء شرعية منظمة التحرير، لا بل بدأ مسؤولون رسميون وموظفون كبار يحاولون المزج بين مسارين، هما إعادة تأهيل السلطة الفلسطينية بوجود بصمات للرئيس عباس أولاً، ثم الانتقال لمرحلة تأسيس دولة فلسطينية بعد شرعنتها دولياً عبر ما يسمى بإعادة بناء الشرعية الفلسطينية، حيث لا توجد شرعية وطنية فلسطينية الآن عليها مرجعية وتوافق، حسب أبو الراغب، أكثر من المنظمة.

لذلك، تنمو في الأردن، دبلوماسياً وسياسياً، بل وتزحف حالياً نظرة أكثر شمولية تجاه الملف برمته، قوامها اتخاذ خطوات جريئة دولياً وسياسياً، في التعاكس مع مشروع اليمين الإسرائيلي وأحياناً بلغة تحد علنية، وفي الأثناء الاشتراك وبالفعالية الممكنة الآمنة ببرنامج إعادة بناء المرجعية الفلسطينية بدون ضجيج أو بالحد الأدنى منها.

تحديات ورهانات

لذلك يلمح الوزير الصفدي»… نتعامل يومياً مع تحديات ورهانات من مختلف الأصناف».

ولذلك عملياً، يمكن القول إن عمان تطور في لهجتها في اتجاهات لم تكن مسبوقة عملياً في المسار الفلسطيني، ويلاحظ بأن ذلك يزيد ويتفاعل كلما اكتشفت عمان أنها مضطرة بسبب استحالة التعايش أو حتى التكيف مع متطلبات اليمين الإسرائيلي. حتى إن رئيس الوزراء الدكتور بشر خصاونة ذهب إلى مكان غير متوقع، وهو يعلن نية بلاده التقدم بمرافعات تساند قضية جنوب إفريقيا في محكمة العدل الدولية قائلاً: «نتشرف في الأردن بالدفاع عن الشعب الفلسطيني».

يرى الأردنيون بأن اليمين الإسرائيلي حطم كل الجرار، لا بل يعبث بالطبق الداخلي الأردني، وهو يعود بين الحين والآخر لمشروع التهجير، كما يقدرون بأن «ضمانات الولايات المتحدة القديمة» أصبحت شعبياً وحتى رسمياً قيداً للشك وغياب اليقين، كما يصر غالبية فرقاء عمان بأن المقاومة الفلسطينية تمكنت وجلست على الطاولة بعد 7 أكتوبر. وعليه، تلك حزمة مستجدات تشكل تحدياً يطالب اللهجة والعادات والتقاليد.