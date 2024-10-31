مقاطعة المستهلكين العرب تهوي بأرباح «أمَريكانا» للمطاعم 54% في الربع الثالث

دبي – رويترز: قالت شركة مطاعم «أمِريكانا» العالمية، التي تُشَغِّل علامات تجارية أمريكية لمطاعم الوجبات السريعة في الشرق الأوسط، في وقت متأخر يوم الأربعاء إن صافي ربحها للربع الثالث انخفض 54.3 في المئة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي وسط مقاطعة المستهلكين في المنطقة للعلامات التجارية الأمريكية احتجاجا على الدعم الأمريكي لإسرائيل.

و قالت الشركة، التي تُشَغِّل علامات تجارية من بينها «كنتاكي» و«كرسبي كريم» و«بيتزا هَت» في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وقازاخستان، إنها حققت صافي ربح عائد لمساهمي الشركة الأم قدره 37.4 مليون دولار في الربع الثالث من عام 2024 بانخفاض نسبته 54.3%.

وبلغت إيرادات الشركة للأشهر التسعة الأولى من 2024 نحو 1.61 مليار دولار، بانخفاض 15.2 في المئة مقارنة بالفترة المقابلة من العام الماضي.

وقالت الشركة إن «الوضع الجيوسياسي الإقليمي الراهن والتباطؤ في الطلب الاستهلاكي» أثر على نمو إيراداتها.

و»أمِريكانا» مُدرجة في بورصتي السعودية وأبوظبي، حيث انخفضت أسهمها 24 في المئة هذا العام.

واستهدفت حملات مقاطعة في العديد من الدول ذات الأغلبية المسلمة العام الماضي العلامات التجارية الأمريكية احتجاجاً على الدعم الأمريكي للعمليات العسكرية الإسرائيلية، وخاصة هجومها المستمر على غزة ولبنان والضفة الغربية.

وقالت مصادر في مارس/آذار إن المقاطعة أثرت على «مجموعة الشايع» الإماراتية العملاقة للبيع بالتجزئة والتي تدير سلسلة مقاهي «ستاربكس» في المنطقة مما حمل الشركة على شطب أكثر من ألفي وظيفة.

وقالت «ستاربكس» في يناير/كانون الثاني إن الحرب بين إسرائيل وحماس ألحقت ضرراً بأعمالها في المنطقة وجعلتها غير قادرة على تحقيق توقعات السوق المتعلقة بنتائج الربع الأول.

كما واجهت العلامات التجارية للمشروبات الغازية الأمريكية، التي ينظر إليها البعض باعتبارها رموزا للولايات المتحدة، تحديات في العام الماضي مع هبوط مبيعات «كوكاكولا» في مصر وتوقف النمو الإقليمي السريع لمنافستها «بيبسي».