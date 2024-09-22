مقاطع فيديو ترسل قاضية متقاعدة إلى السجن في المغرب- (تدوينة)

الرباط- “القدس العربي”:

لم تسلم جرة قاضية مغربية متقاعدة بعد بثها لعدد من الفيديوهات وجهت فيها اتهامات “خطيرة” لمسؤولين قضائيين على خلفية ملفها العقاري المتمثل في قطعة أرض، وقضت المحكمة الابتدائية الزجرية لعين السبع في الدار البيضاء، بثلاث سنوات سجنا نافذا في حق مليكة العمري، مع غرامة مالية قدرها 2000 درهم (200 دولار).

وبذلك تكون مليكة مدانة بعد أن قضت 30 عاما وهي تصدر الأحكام كقاضية، وهو ما أصابها بصدمة أدت إلى تدهور حالتها الصحية ونقلها إلى المستشفى.

وضجت وسائل الإعلام المحلية بخبر الحكم بالسجن النافذ على القاضية المتقاعدة السبعينية، وظهر الاهتمام جليا بما حدث مع هذه المسؤولة السابقة في الجهاز القضائي المغربي، بعد توجيهها لاتهامات وصفت بـ”الخطيرة” في حق من كانوا أمس زملاء لها في سلك القضاء.

الحكم الذي اعتبره البعض قاسيا، قال عنه جزء من المغاربة إنه عادي ما دامت هناك حجج وقرائن تدينها، لكن التحليلات سارت في دروب شتى منها محاولة إسكاتها بعد فضحها للخروقات التي طالت ملفها القانوني بخصوص عقار هو عبارة عن أرض تعود لملكية والدها، وتبلغ مساحتها 150 هكتارا، وتقول القاضية السابقة في فيديوهات إن “مافيا عقارية” استولت عليها، مبرزة أن الورثة باعوا الأرض إلى شركة خاصة، لكن هذه الأخيرة لم تكمل أداء المبلغ بعد نزاع حصل بسبب حكم قضائي مكن أحد الأشخاص ليس له علاقة بالورثة من الحصول على حكم يضمن له حق الشفعة في الأرض.

بالنسبة للمحكمة فقد نظرت في ملفها من ناحية التهم الموجهة إليها، وهي بث وتوزيع ادعاءات ووقائع كاذبة بهدف المس بالحياة الخاصة للأشخاص، بالإضافة إلى التشهير بهم وإهانة رجال القضاء، وإهانة الضابطة القضائية بالتبليغ عن جريمة تعلم بعدم حدوثها، وكذا إهانة هيئة منظمة قانونا وتحقير مقررات قضائية بواسطة الأقوال لقصد المس بسلطة القضاء واستقلاله، والإدلاء علنا بأقوال قصد التأثير على قرارات رجال القضاء قبل صدور حكم غير قابل للطعن.

وبررت القاضية المدانة بالسجن النافذ، تصريحاتها المصورة، بكونها تعرضت للظلم، ولم تجد طريقا أمامها غير نشر الفيديوهات بعد أن سلكت جميع الإجراءات القانونية في ملفها العقاري دون جدوى.