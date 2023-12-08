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مصدران أمنيان: استهداف المنطقة الخضراء التي تضم السفارة الأمريكية في بغداد بعدّة صواريخ- (فيديوهات)

8 - ديسمبر - 2023

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بغداد: قال مصدران أمنيان إن المنطقة الخضراء، التي تضم السفارة الأمريكية في بغداد، تعرّضت لعدة صواريخ، فجر اليوم الجمعة.

وكان قد سُمع دوي انفجارات بالقرب من السفارة الأمريكية في المنطقة الخضراء شديدة التحصين ببغداد، في وقت مبكر من اليوم الجمعة، وانطلقت صفارات الإنذار تدعو الناس إلى الاحتماء، وفقاً لمقاطع فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي من مكان الحادث تم التحقق منها من قبل مصدر مطلع.

ولم يرد المتحدثون باسم السفارة بعد على طلبات التعليق.

ولم يتضح حتى الآن ما إذا كانت أنظمة الدفاع الجوي للسفارة قد تم تفعيلها أو ما إذا كانت هناك أضرار.

وتعرضت القوات الأمريكية في القواعد العسكرية في العراق وسوريا لأكثر من 70 هجوما منذ منتصف أكتوبر تشرين الأول، أعلنت جماعات مسلحة شيعية عراقية المسؤولية عنها، إلا أن البعثات الدبلوماسية لم تواجه مثل هذه الهجمات.

ولم تعلن أي جماعة بعد مسؤوليتها عن أي هجوم على السفارة الأمريكية اليوم الجمعة، والذي وقع حوالي الساعة الرابعة صباحا بالتوقيت المحلي.

(رويترز)

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  1. يقول ضياء عبد الرضا طاهر:
    ديسمبر 8, 2023 الساعة 9:09 ص

    ارجوا من العدوا الامريكي ان يعتبر ضربات المقاومه العراقيه الى السفاره الامريكيه ومصالحها بالعراق هي حاله طبيعيه تتصاعد وتيرتها مع استمرار الكيان الصهيوني الإجرامي اسراءيل بقتل الابرياء من شعبنا في فلسطين وعلى العدوا الإسرائيلي ان يفهم ان وقف إطلاق النار وفتح المعابر واعادة بناء غزه هو الافضل اليهم لكي يقرر الشعب الفلسطيني ومقاومته الطريق الافضل اليهم

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  2. يقول تاريخ حروب الغرب وأتباعهم:
    ديسمبر 8, 2023 الساعة 12:09 م

    لا يفل الحديد إلا الحديد، جرائم هذه الدولة المارقة وصلت عنان السماء. في فلسطين منذ قرار التقسيم ثم في كوريا وكمبوديا ولاوس والعراق مرتين وأفغانستان. تعبث بمصائر الشعوب بالمكر والحديد والنار والخونة والمأجورين.

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