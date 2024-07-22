سياسة | عربي | فلسطين

مقاوم فلسطيني في غزة يواجه سرية عسكرية إسرائيلية لمدة 12 ساعة

22 - يوليو - 2024

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غزة- “القدس العربي”: سجل مقاوم فلسطيني في غزة أسطورة جديدة من الشجاعة والصمود والتضحية عندما واجه سرية عسكرية إسرائيلية كاملة لمدة 12 ساعة في خان يونس.

واعترفت وسائل إعلام عبرية بأن المقاوم الفلسطيني نجا من 10 قنابل يدوية على الأقل أثناء مواجهته للقوة الإسرائيلية.

وتواصل قوات الاحتلال عدوانها على قطاع غزة منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023، ما أسفر عن استشهاد 38,983 مواطنا غالبيتهم من النساء والأطفال، وإصابة 89,727 آخرين، فيما لا يزال آلاف الضحايا تحت الركام وفي الطرقات لا تستطيع طواقم الإسعاف والإنقاذ الوصول إليهم.

(وكالات)

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  1. يقول خالد الصحرواي المغربي:
    يوليو 22, 2024 الساعة 2:42 ص

    كل شيئ صنع في الصين الا الشجاعة والرجولة صنعت في فلسطين.

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  2. يقول saladin:
    يوليو 22, 2024 الساعة 1:44 م

    الله يرحمو رحمة واسعة و يجعل مثواه الفردوس الأعلى هو وجميع الشهداء اللهم أمين…

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  3. يقول الكروي داود النرويج:
    يوليو 22, 2024 الساعة 11:55 م

    إنه الإيمان , ثم الشجاعة !!
    ولا حول ولا قوة الا بالله

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