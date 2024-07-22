مقاوم فلسطيني في غزة يواجه سرية عسكرية إسرائيلية لمدة 12 ساعة

غزة- “القدس العربي”: سجل مقاوم فلسطيني في غزة أسطورة جديدة من الشجاعة والصمود والتضحية عندما واجه سرية عسكرية إسرائيلية كاملة لمدة 12 ساعة في خان يونس.

واعترفت وسائل إعلام عبرية بأن المقاوم الفلسطيني نجا من 10 قنابل يدوية على الأقل أثناء مواجهته للقوة الإسرائيلية.

#شاهد | الإعلام العبري يكشف صمود مقاوم فلسطيني 12 ساعة واجه خلالها سرية إسرائيلية في خان يونس ونجا من 10 قنابل يدوية pic.twitter.com/ne4Y9M3LDg — المركز الفلسطيني للإعلام (@PalinfoAr) July 21, 2024

وتواصل قوات الاحتلال عدوانها على قطاع غزة منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023، ما أسفر عن استشهاد 38,983 مواطنا غالبيتهم من النساء والأطفال، وإصابة 89,727 آخرين، فيما لا يزال آلاف الضحايا تحت الركام وفي الطرقات لا تستطيع طواقم الإسعاف والإنقاذ الوصول إليهم.

(وكالات)