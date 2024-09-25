سياسة | دولي

مقترح فرنسي-أمريكي في مجلس الأمن لوقف إطلاق النار في لبنان لمدة 21 يوما

منذ 45 دقيقة

وزير الخارجية الفرنسي جان-نويل بارو

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الامم المتحدة (الولايات المتحدة) كشف وزير الخارجية الفرنسي جان-نويل بارو خلال جلسة طارئة لمجلس الأمن الدولي الأربعاء عن اقتراح مشترك مع الولايات المتحدة لإرساء وقف لإطلاق النار لمدة 21 يوما في لبنان.

وقال بارو خلال الجلسة التي عقدت بطلب من بلاده إنّه “في الأيام الأخيرة، عملنا مع شركائنا الأميركيين على وقف مؤقت لإطلاق النار… لمدة 21 يوما لإتاحة إجراء مفاوضات”.

وأضاف أنّ هذا المقترح “سيتم الإعلان عنه سريعا ونحن نعوّل على قبول الطرفين به”.

وشدّد الوزير الفرنسي على أنّ اندلاع حرب شاملة بين إسرائيل وحزب الله “ليس حتميا”، داعيا كل الأطراف إلى الانخراط “بحزم” في حل سلمي للنزاع.

(أ ف ب)

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