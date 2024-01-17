مقترح لسحب الثقة من حكومة نتنياهو لـ”فشلها بإعادة المحتجزين”- (بيان)

تل أبيب: أعلن حزب العمل اليساري الإسرائيلي، مساء الأربعاء، أنه سيقدم للكنيست مقترحا لسحب الثقة من حكومة بنيامين نتنياهو لعجزها عن استعادة المحتجزين بقطاع غزة.

وقال في بيان نشره على حسابه الرسمي بمنصة “إكس”: “يوم الاثنين المقبل، سيقدم حزب العمل اقتراحًا بحجب الثقة للإطاحة بالحكومة”.

وأضاف: “مضى 103 أيام على اختطاف أبنائنا وبناتنا لدى حماس. 103 أيام ودولة إسرائيل ممزقة بين إسرائيل وغزة، والحكومة لا تهتم على الإطلاق”.

وتابع البيان: “ليس لديهم (المحتجزون في غزة) وقت. وليس لدينا وقت، وليس هناك ثقة في الحكومة التي لا تفعل كل شيء لإعادتهم”.

واعتبر أنه “لا ثقة بحكومة لا تضع عودة المختطفات والمختطفين في سلم أولوياتها. حكومة تهتم بمصالحها الفاسدة وليس بمن يضحون بحياتهم من أجلها”.

وختم الحزب بيانه بالقول: “هذه حكومة لا يمكن الوثوق بها، ويجب الإطاحة بها”.

בשני הקרוב, מפלגת העבודה תגיש הצעת אי אמון להפלת הממשלה. כבר 103 ימים שהבנות והבנים שלנו שבויים בשבי חמאס. 103 ימים שמדינת ישראל קרועה בין ישראל לעזה. ולממשלה זה לגמרי לא אכפת. — מפלגת העבודה (@HavodaParty) January 17, 2024

אין להןם זמן. אין לנו זמן. ואין אמון בממשלה שלא עושה הכל כדי להחזיר אותןם. אין אמון בממשלה שלא שמה את השבת החטופות והחטופים בראש סדר העדיפויות. ממשלה שדואגת לאינטרסים המושחתים שלה ולא למי שמוסרים את נפשם עבורה. זאת ממשלה שאין בה אמון, צריך להפיל אותה. — מפלגת העבודה (@HavodaParty) January 17, 2024

ولدى حزب العمل 4 مقاعد بالكنيست (البرلمان)، من أصل 120، وتترأسه ميراف ميخائيلي، وزيرة المواصلات السابقة (يوليو/تموز 2021- ديسمبر/كانون الأول 2022).

وتقول إسرائيل إن حركة “حماس” تحتجز نحو 136 إسرائيليا في غزة منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، بينما تطالب “حماس” بوقف إطلاق النار في غزة، وإطلاق سراح الأسرى الفلسطينيين من السجون الإسرائيلية، مقابل إطلاق الأسرى الإسرائيليين لديها.

وفي وقت سابق الأربعاء، أعلن حزب “هناك مستقبل” (24 مقعدا بالكنيست) برئاسة زعيم المعارضة يائير لبيد أنه تقدم باقتراح لحجب الثقة عن الحكومة اعتراضا على الميزانية التي أقرتها الحكومة الخميس.

وقال الحزب في بيان “لا يمكن لهذه الحكومة أن تستمر في الوجود. إنها فشل يكلف أرواح الناس ومستقبل البلاد”.

واعتبر أنه “بينما كان أعضاء مجلس الوزراء السياسي الأمني المصغر (كابينت) منشغلين بالمشاحنات والسياسة بدلاً من إدارة الحرب، أقرت الحكومة ميزانية مخزية”.

وقال حزب لبيد إن الميزانية “تفضل الوزارات غير الضرورية والأموال الائتلافية (المخصصة للأحزاب المشاركة في الحكومة) على حساب مساعدة الأشخاص الذين تم إجلاؤهم من منازلهم وجنود الاحتياط وتعزيز الشعور بالأمن”.

واقتراح “هناك مستقبل” لسحب الثقة من الحكومة هو الأول منذ اندلاع الحرب قبل أكثر من 3 أشهر.

وتتطلب عملية سحب الثقة تصويت أغلبية 61 على الأقل من أعضاء الكنيست على الاقتراح.

ويحظى الائتلاف الحكومي بقيادة نتنياهو بأغلبية 64 مقعدا داخل الكنيست، ما يجعل من الصعوبة تمرير المقترح.

ومنذ 7 أكتوبر يشن الجيش الإسرائيلي حربا مدمرة على غزة خلّفت حتى الأربعاء 24 ألفا و448 شهيداو61 ألفا و504 مصابين”، وكارثة صحية وتسببت بنزوح أكثر من 85 في المئة (نحو 1.9 مليون شخص) من سكان القطاع، بحسب السلطات الفلسطينية والأمم المتحدة.

(الأناضول)