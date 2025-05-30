مقترح ويتكوف الجديد يتجاوز تفاهمات حماس – بحبح.. والحركة: كتابة إسرائيلية على ورق أمريكي

غزة – “القدس العربي”:

تحاول حركة حماس في هذا الوقت الضيق، تحضير رد على المقترحات التي وصلتها مؤخرا من المبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف، بخصوص عقد اتفاق جديد لوقف إطلاق النار، ويشمل تبادلا للأسرى، بعد أن تجاوز المقترح الجديد بنودا سابقة كانت قد توافقت بشأنها مع الوسطاء بمن فيهم الأمريكي، وفي مقدمتها إنهاء الحرب كاملة.

خيارات صعبة

وبسبب صعوبة الموقف الحالي، حيث تعيش الحركة ضغطا كبيرا سببه حالة الجوع الكبير في قطاع غزة، وتوسيع جيش الاحتلال رقعة العمليات العسكرية في مناطق عدة في قطاع غزة، لم تصدر الحركة سوى بيان مقتضب، أشارت فيه إلى استلامها من الوسطاء “مقترح ويتكوف الجديد”، وقالت إنها تقوم بدراسة هذا المقترح بـ “مسؤولية وبما يحقق مصالح شعبنا وإغاثته وتحقيق وقف إطلاق النار الدائم في القطاع”.

وظهر في تصريح حماس أن تسلم المقترح لم يكن مباشرة من الوسيط الأمريكي، الذي عقدت معه في السابق عدة لقاءات مباشرة، من خلال رجل الأعمال الأمريكي من أصل فلسطيني بشارة بحبح، والذي يتردد في أوساط الحركة أن المقترح الجديد قفز على تفاهمات الحركة السابقة معه، حتى أنه كان مهندس اللقاءات الأخيرة، كما كشف بأنه وضع صيغة تهدئة وافقت عليها الحركة مؤخرا، فيما رفضتها إسرائيل، ما دفع ويتكوف لإرسال المقترح الجديد، والذي تقول مصادر في الحركة إنه يلبي مطالب ورغبات إسرائيل.

بدا أن المقترح الجديد فاجأ حركة حماس التي اعتقدت أن لقاءاتها ومناقشاتها السابقة مع بحبح، ستؤدي للتوصل إلى صيغة مرضية للاتفاق، تشمل تعهدا بوقف الحرب كاملة عن غزة

وبدا أن المقترح الجديد فاجأ حركة حماس التي اعتقدت أن لقاءاتها ومناقشاتها السابقة مع بحبح، ستؤدي للتوصل إلى صيغة مرضية للاتفاق، تشمل تعهدا بوقف الحرب كاملة عن غزة، وقد أصدرت الحركة قبل أيام قليلة تصريحا صحافيا، بناء على ما دار في تلك اللقاءات، أعلنت فيه أنها تبذل جهودًا كبيرة لوقف الحرب على غزة، وأنها توصلت إلى اتفاق مع ويتكوف على “إطار عام” يحقق وقفًا دائمًا لإطلاق النار، وانسحابًا كاملًا لقوات الاحتلال من قطاع غزة، وتدفّق المساعدات، وتولّي لجنة مهنية إدارة شؤون القطاع فور الإعلان عن الاتفاق.

انقلاب عن السابق

ويدلل على ذلك مع قاله الدكتور باسم نعيم عضو المكتب السياسي لحركة حماس، وعضو وفد الحركة في مفاوضات التهدئة، والذي أشار إلى تسلم الحركة “الرد الصهيوني على المقترح الذي توافقت عليه مع المبعوث الأمريكي ويتكوف الأسبوع الماضي”.

وقال إن هذا الرد في جوهره “يعني تأبيد الاحتلال واستمرار القتل والمجاعة، حتى في فترة التهدئة المؤقتة”، مؤكدا أنه لا يستجيب لأي من مطالب الشعب الفلسطيني في مقدمتها وقف الحرب والمجاعة.

لكنه قال في منشور على صفحته على موقع “فيسيوك”، إن قيادة الحركة مع ذلك “تدرس بكل مسؤولية وطنية الرد على المقترح، في ظل ما يتعرض له شعبنا من إبادة”.

وعلمت “القدس العربي” أن الحركة توصلت إلى “تفاهمات مهمة”، خلال لقاءاتها مع الوسيط الأمريكي بحبح، والذي نقلت من خلاله رسالة إلى الإدارة الأمريكية حول موقفها من التهدئة، وكيفية الوصول إلى إنهاء الحرب، وذلك من خلال عقد صفقة تشمل عدة نقاط، من أبرزها إطلاق سراح أسرى إسرائيليين (عدد محدد لا يشمل جميع الأحياء)، مقابل عقد اتفاق وقف إطلاق نار لمدة 60 يومًا، وهو بند مطالب لخطة ويتكوف الأولى.

واشتملت ورقة حماس التي نقلت للإدارة الأمريكية، بناء على التفاهمات مع بحبح، على وجود ضمانات أمريكية لوقف لحرب كاملة عن غزة، مع استمرار المفاوضات الهادفة للتوصل إلى هذا البند، وألا تعاود إسرائيل استئناف الحرب كما المرة السابقة، في حال انتهت مدة التهدئة التي جرى التوصل إليها.

اشتملت ورقة حماس التي نقلت للإدارة الأمريكية، بناء على التفاهمات مع بحبح، على وجود ضمانات أمريكية لوقف لحرب كاملة عن غزة، مع استمرار المفاوضات الهادفة للتوصل إلى هذا البند

وإلى جانب التهدئة ووقف الهجمات الإسرائيلية تشمل الورقة انسحابا للجيش الإسرائيلي من جميع المناطق التي توغل فيها بريا بعد استئناف الحرب يوم 18 مارس الماضي، مع الشروع بإدخال كميات كبيرة من المساعدات عبر المنظمات الأممية إلى قطاع غزة.

مقترح أمريكي بأقلام إسرائيلية

ويدور الحديث أن حكومة تل أبيب بعد تفاهمات حماس الأخيرة مع الوسيط الأمريكي، دفعت بالوزير رون دريمر، المقرب من بنيامين نتنياهو، إلى واشنطن، حيث عقد سلسلة اجتماعات مع المسؤولين هناك، وعلى رأسهم ويتكوف، وناقش معهم ملف التهدئة إلى جانب الملف النووي الإيراني.

وتمكن خلال زيارته من تقديم مقترحات جديدة للتهدئة، تبناها ويتكوف وكتبها في ورقته الجديدة، والتي تناقضت مع ما حمله الوسيط بحبح بعد لقاءاته مع قيادة حماس، حيث تقول مصادر في حماس إنها “كتابة إسرائيلية على ورق أمريكي”.

وأوضحت كذلك أن الحركة شرعت باتصالات مع فصائل فلسطينية، بهدف اطلاعها على آخر التطورات، وبحث تقديم الرد المناسب.