مقتلة مجمّع الشفاء تتواصل: وفاة 13 مريضاً منع الاحتلال عنهم الدواء

غزة – «القدس العربي»: استمرت المناشدات التي يطلقها السكان المحاصرون في مجمع الشفاء ومحيطه، مع مواصلة جيش الاحتلال تنفيذ اقتحامات عسكرية ضد المجمع، دون أن يوفر مناطق أخرى في القطاع، الذي يتعرض لهجوم إسرائيلي منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، أسفر عما يقارب 32000 ألف شهيد.

وأبقت قوات الاحتلال على حصار المجمع، بعد أن دمرت مبنى الجراحة التخصصية، وهو واحد من أكبر مباني المجمع، وفيه توجد أقسام كثيرة تخدم الجزء الأكبر من مصابي الحرب والمرضى، وكذلك مرضى القلب.

وبات المجمع الذي ينتشر في داخله وحوله جنود الاحتلال بأعداد كبيرة، أشبه بـ «ثكنة عسكرية»، كما يؤكد المحاصرون في داخله، فيما أعلنت وزارة الصحة عن انقطاع كامل الاتصالات مع الفريق الطبي الموجود داخل المشفى. وزاد الحصار خلال ساعات ليل الأربعاء وفجر الخميس.

وحسب المصادر الطبية وشهود عيان تواصلت معهم «القدس العربي»، فإن هناك جثث شهداء كثر ملقية في المناطق القريبة من المشفى، ومن بينهم سكان يقطنون على مقربة من الشفاء.

وتعمّد الاحتلال قتل 13 مريضاً في المجمع خلال الساعات الماضية، وذلك من خلال منعه عنهم الدواء والطعام والغيارات والعلاجات والأوكسجين في غرف العناية المركزة التي توجد فيها قرابة 22 حالة مرضية بحاجة ماسّة إلى الرعاية الطبية الفائقة، حسب ما أكد المكتب الإعلامي الحكومي في القطاع.

وأكد أحد الشهود الذين يقطنون على مقربة من المجمع، أن العائلات هناك تعاني من نقص حاد في المواد التموينية، وأن الكثير منها لم تجد منذ يومين ما يسد رمق جوعها، لخشيتهم الموت بنيران القنص والطائرات الإسرائيلية، في حال تحركوا بحثا عن الطعام.

ولم تقتصر المجازر على المجمع بل امتدت إلى بقية مناطق القطاع، إذ شنت الطائرات الحربية عدة غارات استهدفت مخيم النصيرات وسط القطاع، ما أدى إلى سقوط تسعة شهداء، بينهم أطفال.

واستشهد عدد من المواطنين في قصف الاحتلال منزلا لعائلة صيدم في مخيم المغازي وسط القطاع.

كذلك طالت الغارات الجوية مدينة دير البلح وسط القطاع، التي يكثر فيها نازحو الحرب، كان من بينها غارة استهدفت منطقة المطاحن جنوب المدينة، ما أسفر عن سقوط عدد من الضحايا.

ولا تزال مدينة خان يونس جنوب القطاع تتعرض لهجوم بري. وذكرت مصادر محلية أن قوات الاحتلال قامت بعمليات نسف مبان سكنية في منطقة القرارة شمال المدينة.

كما استشهد أربعة مواطنين جراء استهداف سيارة مدنية في منطقة بني سهيلا شرق مدينة خان يونس.

وذكرت وزارة الصحة في غزة أن قوات الاحتلال ارتكبت 7 مجازر بحق العائلات في القطاع، أسفرت عن استشهاد 65 شهيدا و92 مصابا، خلال الـ 24 ساعة الماضية.