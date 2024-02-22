سياسة | عربي | المغرب العربي

مقتل أحد حراس الرئيس الموريتاني وإصابة آخر في حادث سير تعرض له موكبه بالجزائر

22 - فبراير - 2024

حجم الخط
16

نواكشوط:  لقي أحد الحراس الشخصيين المرافقين للرئيس الموريتاني محمد ولد الغزواني حتفه، وأصيب آخر بجراح، إثر حادث سير تعرض له الموكب الرئاسي خلال عودته من المعبر الحدودي بين موريتانيا والجزائر باتجاه مدينة تندوف اليوم الخميس، حسبما ذكرت وكالة أنباء “الأخبار” الموريتانية المستقلة.

وقع الحادث أثناء عودة الوفد من المعبر بعد تدشينه من طرف الرئيسين الجزائري والموريتاني.

وتم نقل جثمان الحارس القتيل، وكذا الحارس المصاب إلى أحد المستشفيات في مدينة تندوف، في انتظار إرسال طائرة لنقل جثمان الحارس المتوفي والمصاب إلى نواكشوط لاحقا.

 وغادر الوفد الرئاسي الموريتاني مدينة تندوف مساء اليوم في طريق عودته إلى نواكشوط، وذلك بعد زيارة استمرت ساعات، وشهدت تدشين مشاريع، ووضع حجر أساس أخرى من طرف الرئيسين الموريتاني محمد ولد الغزواني، والجزائري عبد المجيد تبون.

(د ب أ)

كلمات مفتاحية

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

  1. يقول م/ب اولاد براهيم:
    فبراير 23, 2024 الساعة 10:22 م

    بعد ان تقدم تعازينا للدولة الموريتانيا الشقيقة ونشركها المأساة ومن خلالها الى عائلة المغفورة له باذن الله .. نقول للمشككين والمروجين للفتن . قطار التنمية البينية اطلق

    رد
  2. يقول عبد الرحيم المغربي.:
    فبراير 24, 2024 الساعة 11:58 ص

    شيء بديهي أن يتسائل الناس عن حادثة حصلت لحارس رئيس يكون إلى جانب الرئيس كظله

    رد
  3. يقول عالي.بلال:
    فبراير 25, 2024 الساعة 6:08 م

    ماهي.حقيقة.الامر.وملحل.اذالم.يتحمل.الرىءس.المسؤلية

    عالي بلال

    رد
1 2

أخبار ذات صلة

الجزائر تدعو إلى اجتماع طارئ لمجلس الأمن لبحث تصعيد إسرائيل بالضفة
منذ 4 ساعات
كيف تتعامل سلوفينيا مع نزاع الصحراء؟
منذ 4 ساعات
تبون: الجزائر مستهدفة وسنواصل الدفاع عن فلسطين وسنشارك في إعمار غزة
منذ 6 ساعات
جون أفريك: غارات المسيّرات تثير التوترات بين الجزائر ومالي
منذ 18 ساعة

اشترك في قائمتنا البريدية