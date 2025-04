مقتل أربعة أشخاص بينهم طفلان في حريق بمحطة وقود في الشيشان- (فيديو)

موسكو: قتل أربعة اشخاص بينهم طفلان جراء اندلاع حريق بمحطة وقود في جمهورية الشيشان الروسية، وفق ما أفادت خدمات الطوارئ السبت.

ونشرت السلطات صورا تظهر أكثر من عشرين رجل إطفاء يعملون على اخماد حريق في محطة وقود التهمتها النيران في شكل شبه كامل في مدينة غروزني.

وقالت وزارة الطوارئ الروسية “للأسف، قضى أربعة أشخاص بينهم طفلان”، مضيفة أنه تم إخماد الحريق في المحطة التي تقع في وسط العاصمة الشيشانية.

وأظهرت مقاطع فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي وقوع انفجار كبير قبل أن تتصاعد ألسنة اللهب.

Russian Telegram channels reported that a gas station on Muhammad Ali Avenue in Grozny, Chechnya, exploded. The causes are unknown.

It is reported that two children and two adults were killed in the explosion. One of the fatalities reportedly turned out to be a man who decided… pic.twitter.com/pEiTjnTmbi

— Anton Gerashchenko (@Gerashchenko_en) October 12, 2024