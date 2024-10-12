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مقتل أربعة أشخاص بينهم طفلان في حريق بمحطة وقود في الشيشان- (فيديو)

12 - أكتوبر - 2024

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موسكو: قتل أربعة اشخاص بينهم طفلان جراء اندلاع حريق بمحطة وقود في جمهورية الشيشان الروسية، وفق ما أفادت خدمات الطوارئ السبت.

ونشرت السلطات صورا تظهر أكثر من عشرين رجل إطفاء يعملون على اخماد حريق في محطة وقود التهمتها النيران في شكل شبه كامل في مدينة غروزني.

وقالت وزارة الطوارئ الروسية “للأسف، قضى أربعة أشخاص بينهم طفلان”، مضيفة أنه تم إخماد الحريق في المحطة التي تقع في وسط العاصمة الشيشانية.

وأظهرت مقاطع فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي وقوع انفجار كبير قبل أن تتصاعد ألسنة اللهب.

وشهد شمال القوقاز الروسي انفجارات عدة مميتة في محطات الوقود مؤخرا.

الشهر الماضي، أدى انفجار في محطة وقود بمنطقة داغستان المجاورة إلى مقتل 13 شخصا.

وفي آب/أغسطس 2023، أدى انفجار مماثل في داغستان أيضا إلى مقتل 35 شخصا وإصابة العشرات.

(أ ف ب)

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