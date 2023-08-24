منوعات | أبيض و أسود

مقتل 4 أشخاص في إطلاق نار داخل حانة بولاية كاليفورنيا الأمريكية- (فيديوهات)

منذ 17 دقيقة

صورة تعبيرية

حجم الخط
0

كاليفورنيا: قال مكتب رئيس الشرطة في مقاطعة أورنج بولاية كاليفورنيا الأمريكية، إن أربعة أشخاص، بينهم مسلح، قُتلوا في إطلاق نار داخل حانة يرتادها سائقو الدراجات النارية بالمقاطعة.

وقال رئيس شرطة المقاطعة في منشور على منصة إكس،  إن ستة أشخاص آخرين نقلوا إلى المستشفى بعد أن فتح المسلح النار على حانة كوكس كورنر في منطقة ترابوكو كانيون.

 

وذكرت “سي.بي.إس لوس أنجلوس”، التي كانت أول من أورد نبأ إطلاق النار على الحانة، في البداية أن خمسة أشخاص قُتلوا. وقالت إن ضابطا متقاعدا كان يعمل لدى إحدى جهات إنفاذ القانون فتح النار على الحانة، ونقلت عن تقرير لـ”كيه.سي.إيه.إل نيوز” أن مصادر أفادت بأن أفرادا أطلقوا النار على مطلق الرصاص.

ولم يكشف مكتب رئيس الشرطة أي تفاصيل عن مطلق الرصاص أو كيفية مقتله. وقال مكتب حاكم ولاية كاليفورنيا إنه يتابع الوضع.

(رويترز)

 

كلمات مفتاحية

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

أخبار ذات صلة

إطلاق نار على الحدود بين أرمينيا وأذربيجان والمراقبون الأوروبيون ينفون إصابات في صفوفهم
15 - أغسطس - 2023
إطلاق النار على حافلة إسرائيلية وسط الضفة
8 - أغسطس - 2023
الشرطة الأمريكية: بلاغ إطلاق النار عند مبنى الكونغرس كاذب- (فيديو)
2 - أغسطس - 2023
إصابة 6 إسرائيليين بإطلاق نار في مستوطنة بالضفة الغربية المحتلة واستشهاد المنفذ- (صور وفيديوهات)
1 - أغسطس - 2023

إشترك في قائمتنا البريدية