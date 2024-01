القسام تعلن مقتل أسيرين إسرائيليين في قصف للجيش الإسرائيلي على غزة- (فيديو)

غزة: بثت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) تسجيلا مصورا جديدا اليوم الاثنين عرضت فيه جثتي المحتجزيْن الإسرائيليين يوسي شرعابي وإيتاي سفيرسكي.

وأظهر المقطع محتجزة إسرائيلية ثالثة، تدعى نوا أرجاماني، وهي تتحدث عن أن رجلين كانا محتجزين معها قد قُتلا في “ضربات للجيش الإسرائيلي”.

كتائب القسام تنشر فيديو

אנחנו בחיים,תחזיר אותנו הביתה

نحن لا نزال على قيد الحياة، أعيدونا إلى البيت While we are

still Alive, Bring Us Home pic.twitter.com/caTXAq9xGr

— Arab-Military (@ashrafnsier) January 15, 2024