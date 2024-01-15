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القسام تعلن مقتل أسيرين إسرائيليين في قصف للجيش الإسرائيلي على غزة- (فيديو)

منذ ساعة واحدة

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غزة: بثت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) تسجيلا مصورا جديدا اليوم الاثنين عرضت فيه جثتي المحتجزيْن الإسرائيليين يوسي شرعابي وإيتاي سفيرسكي.

وأظهر المقطع محتجزة إسرائيلية ثالثة، تدعى نوا أرجاماني، وهي تتحدث عن أن رجلين كانا محتجزين معها قد قُتلا في “ضربات للجيش الإسرائيلي”.

وكانت كتائب القسام وجهت مساء أمس الأحد، رسالة لأهالي الأسرى الإسرائيليين المحتجزين لدى الحركة، قالت فيها: “انتظرونا.. غدا سنخبركم بمصيرهم، حكومتكم تكذب.

ونشرت القسام مقطعا مصورا لعدد من الأسرى وهم يوجهون رسائل إلى الحكومة الإسرائيلية يطالبون فيها بوقف الحرب وإعادتهم إلى عائلاتهم.

ومساء أمس، أعلن أبو عبيدة، متحدث “كتائب القسام” إن مصير العديد من أسرى إسرائيل في غزة “بات مجهولا خلال الأسابيع الأخيرة”، مرجحا مقتل بعضهم مؤخرا.

(وكالات)

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