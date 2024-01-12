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مقتل أكثر من 30 مدنيا في الخرطوم الخميس قضى 23 منهم في قصف جوي

منذ ساعتين

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الجزيرة (السودان): قتل 33 مدنيا على الأقل في الخرطوم الخميس قضى 23 منهم في قصف جوي للجيش على منطقة تقع في جنوب شرق العاصمة، وفق ما أفادت الجمعة منظمة “محامو الطوارئ” المستقلة التي ترصد الانتهاكات وتحصي الضحايا المدنيين.

وأعلنت المجموعة الخميس أن عشرة مدنيين قتلوا بنيران المدفعية في منطقة السلمة القديمة جنوب عاصمة الدولة التي تشهد منذ 15 نيسان/أبريل حربا بين الجيش بقيادة عبد الفتاح البرهان وقوات الدعم السريع بقيادة محمد حمدان دقلو.

وأدى النزاع إلى سقوط أكثر من 12 ألف قتيل، حسب تقديرات المنظمة غير الحكومية “مشروع بيانات مواقع الصراعات المسلحة والأحداث” (أكليد).

كما أدت الحرب إلى نزوح أكثر من سبعة ملايين شخص، كما تقول الأمم المتحدة.

وقالت منظمة “محامو الطوارئ” إن “قصفا جويا في منطقة سوبا تسبب بمقتل 23 مدنيا (…) والعديد من الاصابات بينها إصابات خطيرة”.

وفي الحزام الجنوبي للخرطوم، قالت “لجنة المقاومة” المحلية التي تدير التعاون بين سكان الحي الخميس إن “عشرة مدنيين قتلوا غي تبادل لقصف مدفعي في حي سكني وسوق محلية”.

(أ ف ب)

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  1. يقول Basem:
    يناير 12, 2024 الساعة 9:55 ص

    هذه عينة مزرية اخرى عن العربان وحالهم.
    عندما اقتتل الزلم في غزة اقتتلوا لوجود نهجين مختلفين انتصر فيها نهج المقاومة على نهج أوسلو
    علام يتقاتل الزول في السودان؟

    رد

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