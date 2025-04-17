مقتل أمريكي بعد محاولة اختطاف طائرة صغيرة في بليز

بليز سيتي: قالت الشرطة إن مواطنا أمريكيا حاول اختطاف طائرة صغيرة تابعة لشركة الطيران تروبيك إير في بليز، الخميس، من خلال التهديد بسكين، مما أدى إلى إصابة ثلاثة ركاب قبل أن يقتل بالرصاص.

وقال مفوض الشرطة تشيستر وليامز للصحافيين إن المهاجم أراد مغادرة البلاد وطلب المزيد من الوقود للطائرة.

وأضاف وليامز أن السلطات حددت هوية الخاطف على أنه المواطن الأمريكي أكينيلا ساوا تيلور.

وأوضح أن الطائرة ظلت تحلق في أثناء عملية الاختطاف، وكاد وقودها أن ينفد.

ووفقا لوليامز، طعن تيلور ثلاثة أشخاص على متن الطائرة، من بينهم الطيار وراكب أطلق عليه النار بسلاح مرخص في أثناء هبوط الطائرة خارج بليز سيتي.

ونقل الراكب إلى المستشفى وكذلك تيلور الذي توفي متأثرا بإصابته.

وقال وليامز إنه من غير الواضح كيف صعد تيلور على متن الطائرة بسكين، وأقر بأن المطارات الصغيرة في البلاد تفتقر إلى الأمن اللازم لتفتيش الركاب بشكل كامل.

وقال لوك مارتن، مسؤول الشؤون العامة في السفارة الأمريكية في بليز، للصحافيين إنه لا توجد بعد تفاصيل عن خلفية تيلور أو دوافعه.

(رويترز)