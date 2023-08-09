مقتل أمريكي بولاية يوتا في مداهمة أمنية مرتبطة بالتهديدات ضد بايدن

واشنطن- “القدس العربي”: قُتل رجل من ولاية يوتا بالرصاص صباح الأربعاء خلال مداهمة لمكتب التحقيقات الفيدرالي مرتبطة بتهديدات ضد الرئيس جو بايدن ومسؤولين ديمقراطيين آخرين.

وقال مكتب التحقيقات الفيدرالي إن الحادث وقع بعد أن حاول عملاء تقديم أوامر اعتقال وتفتيش في منزل في بروفو بولاية يوتا.

وقالت ساندرا باركر، المتحدثة باسم المكتب الميداني في سولت ليك سيتي التابع لمكتب التحقيقات الفيدرالي، إن إطلاق النار قيد المراجعة من قبل مكتب التحقيقات الفيدرالي ورفضت تقديم تفاصيل إضافية، واصفة الحادث بأنه “مسألة مستمرة”.

وقال المتحدث باسم الخدمة السرية، أليكسي وورلي، في بيان إنه على علم بتحقيق مكتب التحقيقات الفيدرالي المتعلق بفرد في ولاية يوتا “أظهر تهديدات جادة”.

وكان كريج ديليو روبرتسون من بروفو قيد التحقيق لتوجيه تهديدات ضد بايدن ومواجهة تهمة تلك الجريمة، وفقًا لشكوى جنائية.

وفي تهديدات عبر وسائل التواصل الاجتماعي، قال روبرتسون:” سمعت أن بايدن قادم إلى يوتا، سأرتدي بدلتي القديمة وأقوم بتنظيف الغبار من بندقية القنص، مرحباً أيها المهرج”.

ويواجه روبرتسون، ايضاً، تهمة تهديد المدعي العام لمقاطعة نيويورك ألفين براغ – الذي يحاكم في قضية “الأموال الصامتة” ضد الرئيس السابق ترامب – والتأثير على ضباط إنفاذ القانون الفيدراليين أو إعاقتهم أو الانتقام منهم عن طريق التهديد.