مقتل أمريكي وإصابة 3 بعد محاولة اختطاف طائرة في بيليز- (فيديو)

بيليز سيتي: ذكرت إيه.بي.سي نيوز أن مواطنا أمريكيا حاول اختطاف طائرة صغيرة تابعة لشركة الطيران تروبيك إير في بيليز اليوم الخميس من خلال التهديد بسكين، مما أدى إلى إصابة ثلاثة ركاب آخرين قبل أن يقتل بالرصاص.

ونقلت إيه.بي.سي نيوز عن الشرطة القول إن المهاجم أراد مغادرة البلاد وطلب المزيد من الوقود للطائرة.

وأضافت الشرطة أن أحد الركاب على الطائرة أطلق عليه النار.

A small passenger plane was reportedly hijacked by a knife-wielding man in Belize on Thursday. A source at the airport in Belize told Newsweek that “all flights are grounded” and that staff are “freaking out.” pic.twitter.com/u7diuQYXfa

— Newsweek (@Newsweek) April 17, 2025