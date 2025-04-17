سياسة | دولي | الولايات المتحدة

مقتل أمريكي وإصابة 3 بعد محاولة اختطاف طائرة في بيليز- (فيديو)

منذ 55 دقيقة

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بيليز سيتي: ذكرت إيه.بي.سي نيوز أن مواطنا أمريكيا حاول اختطاف طائرة صغيرة تابعة لشركة الطيران تروبيك إير في بيليز اليوم الخميس من خلال التهديد بسكين، مما أدى إلى إصابة ثلاثة ركاب آخرين قبل أن يقتل بالرصاص.

ونقلت إيه.بي.سي نيوز عن الشرطة القول إن المهاجم أراد مغادرة البلاد وطلب المزيد من الوقود للطائرة.

وأضافت الشرطة أن أحد الركاب على الطائرة أطلق عليه النار.

وأفادت إيه.بي.سي وتقارير أخرى بأن السلطات حددت هوية الخاطف على أنه المواطن الأمريكي أكينيلا ساوا تيلور.

وذكرت إيه.بي.سي أن الطائرة كانت تقل 14 راكبا بينهم تيلور وأمريكي آخر.

ونقلت التقارير عن الشرطة القول إن الطائرة عادت للهبوط في بيليز بعد أن ظلت تحلق في أثناء عملية الاختطاف، وكاد وقودها أن ينفد.

(رويترز)

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