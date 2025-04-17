مقتل أمريكي وإصابة 3 بعد محاولة اختطاف طائرة في بيليز- (فيديو)

بيليز سيتي: ذكرت إيه.بي.سي نيوز أن مواطنا أمريكيا حاول اختطاف طائرة صغيرة تابعة لشركة الطيران تروبيك إير في بيليز اليوم الخميس من خلال التهديد بسكين، مما أدى إلى إصابة ثلاثة ركاب آخرين قبل أن يقتل بالرصاص.

ونقلت إيه.بي.سي نيوز عن الشرطة القول إن المهاجم أراد مغادرة البلاد وطلب المزيد من الوقود للطائرة.

وأضافت الشرطة أن أحد الركاب على الطائرة أطلق عليه النار.

A small passenger plane was reportedly hijacked by a knife-wielding man in Belize on Thursday. A source at the airport in Belize told Newsweek that “all flights are grounded” and that staff are “freaking out.” pic.twitter.com/u7diuQYXfa — Newsweek (@Newsweek) April 17, 2025

وأفادت إيه.بي.سي وتقارير أخرى بأن السلطات حددت هوية الخاطف على أنه المواطن الأمريكي أكينيلا ساوا تيلور.

وذكرت إيه.بي.سي أن الطائرة كانت تقل 14 راكبا بينهم تيلور وأمريكي آخر.

ونقلت التقارير عن الشرطة القول إن الطائرة عادت للهبوط في بيليز بعد أن ظلت تحلق في أثناء عملية الاختطاف، وكاد وقودها أن ينفد.

American hijacks local flight in Belize and is shot. pic.twitter.com/aKrqNAOQKH — LBanman (@LyellBan) April 17, 2025

(رويترز)