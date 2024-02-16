مقتل إسرائيليين وإصابة 4 في عملية إطلاق نار قرب كريات ملاخي- (صور وفيديوهات)

القدس: قتل إسرائيليان وأصيب 4 بجروح بين متوسطة وخطيرة، الجمعة، في عملية إطلاق نار شمال مدينة كريات ملاخي جنوب إسرائيل.

وقالت هيئة البث الإسرائيلية: “قُتل شخصان وأصيب أربعة آخرون في هجوم إطلاق نار بالقرب من كريات ملاخي”.

وأضافت: “حالة جريحين خطيرة وحالة اثنين آخرين متوسطة، وتم نقل المصابين إلى مستشفيات كابلان في رحوفوت ومستشفى أسوتا في أسدود”.

من مكان إطلاق النار في مستوطنة "كريات ملاخي" جنوب فلسطين" والذي قتل فيه 3 إسرائيليين pic.twitter.com/PJ9xqMVKpy — خبرني Khaberni (@khaberni) February 16, 2024

وحول إطلاق النار، أوضحت الهيئة أن “المهاجم وصل بسيارة إلى محطة للحافلات، وأطلق النار من مسدس وأطلق جندي كان هناك النار عليه ما أدى إلى مقتله”.

ولم تفصح هيئة البث العبرية عن هوية المنفذ، لكنها قالت إنه من سكان مخيم شعفاط للاجئين في القدس الشرقية.

منفذ عملية كريات ملاخي الشيخ فادي جمجوم من مخيم شعفاط شمال القدس. pic.twitter.com/PxS8mlLTtt — Hisham Abu Shaqrah | هشام أبو شقرة (@HShaqrah) February 16, 2024

ونقلت الهيئة عن نجمة داود الحمراء (الإسعاف الإسرائيلي): “وصلنا بسرعة إلى مكان الحادث بطواقم كبيرة، وكان المشهد صعبًا للغاية، ورأينا جروحًا ناجمة عن أعيرة نارية وبعضهم فاقد للوعي، وقمنا على الفور بتقديم الإسعافات الأولية لهم”.

جمعة مباركة

القناة 14 العبرية:

مقتل 3 إسرائيليين في عملية إطلاق نار وقعت عند محطة للحافلات في كريات ملاخي. pic.twitter.com/sxNQymlS7l — بلال نزار ريان (@BelalNezar) February 16, 2024

(الأناضول)