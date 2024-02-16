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مقتل إسرائيليين وإصابة 4 في عملية إطلاق نار قرب كريات ملاخي- (صور وفيديوهات)

منذ 33 دقيقة

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القدس: قتل إسرائيليان وأصيب 4 بجروح بين متوسطة وخطيرة، الجمعة، في عملية إطلاق نار شمال مدينة كريات ملاخي جنوب إسرائيل.

وقالت هيئة البث الإسرائيلية: “قُتل شخصان وأصيب أربعة آخرون في هجوم إطلاق نار بالقرب من كريات ملاخي”.

وأضافت: “حالة جريحين خطيرة وحالة اثنين آخرين متوسطة، وتم نقل المصابين إلى مستشفيات كابلان في رحوفوت ومستشفى أسوتا في أسدود”.

وحول إطلاق النار، أوضحت الهيئة أن “المهاجم وصل بسيارة إلى محطة للحافلات، وأطلق النار من مسدس وأطلق جندي كان هناك النار عليه ما أدى إلى مقتله”.

ولم تفصح هيئة البث العبرية عن هوية المنفذ، لكنها قالت إنه من سكان مخيم شعفاط للاجئين في القدس الشرقية.

ونقلت الهيئة عن نجمة داود الحمراء (الإسعاف الإسرائيلي): “وصلنا بسرعة إلى مكان الحادث بطواقم كبيرة، وكان المشهد صعبًا للغاية، ورأينا جروحًا ناجمة عن أعيرة نارية وبعضهم فاقد للوعي، وقمنا على الفور بتقديم الإسعافات الأولية لهم”.

 

(الأناضول)

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