مقتل إسرائيلي متأثرا بجروح أصيب بها في عملية طعن 

القدس: أعلنت وسائل إعلام عبرية الخميس، مقتل إسرائيلي متأثرا بجروح خطيرة أصيب بها في عملية طعن مساء الأحد.

وقالت القناة 12 إن “ليدور ليفي قتل متأثرا بجروحه التي أصيب بها في عملية طعن في غان يافنه مساء الأحد، وسط إسرائيل”.

والأحد، أعلنت هيئة البث العبرية، إصابة 3 إسرائيليين بعملية طعن زعمت الشرطة أن منفذها فلسطيني يبلغ 19 عاما من الخليل جنوب الضفة الغربية، تم الإعلان لاحقا عن استشهاد بإطلاق النار عليه.

يأتي ذلك في وقت يواصل فيه الجيش الإسرائيلي منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول حربا مدمرة على قطاع غزة بدعم أمريكي، بموازاة تصعيد خطير في الضفة الغربية المحتلة، بما فيها مدينة القدس المحتلة.

وتُصر إسرائيل على مواصلة الحرب رغم صدور قرار من مجلس الأمن الدولي بوقف إطلاق النار، ورغم مثول تل أبيب أمام محكمة العدل الدولية، بتهمة ارتكاب جرائم “إبادة جماعية” بحق الفلسطينيين.

(الأناضول)