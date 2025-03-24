مقتل إسرائيلي وإصابة آخر بإطلاق نار جنوب حيفا و”تحييد” المنفذ- (فيديو وصور)

القدس: قُتل إسرائيلي وأُصيب آخر بجروح، الاثنين، في إطلاق نار جنوبي مدينة حيفا شمال إسرائيل، قبل أن “تحيد” الشرطة المنفذ.

وأفادت هيئة البث العبرية بمقتل إسرائيلي كان مصابا بجروح حرجة جراء عملية إطلاق النار التي وقعت اليوم.

اللحظات الأولى لعملية إطلاق النار التي قتل فيها مستوطن وأصيب آخر قرب حيفا شمال فلسطين pic.twitter.com/439EciIiUj — Hisham Abu Shaqrah | هشام أبو شقرة (@HShaqrah) March 24, 2025

وفي وقت سابق، قالت “نجمة داود الحمراء” (هيئة الإسعاف) في بيان: “قدم مسعفون العلاج الطبي في موقع الحادث لمصابين”.

وأوضحت أن “أحدهما رجل (75 عاما) في حالة حرجة وفاقد للوعي، والآخر (20 عاما) في حالة متوسطة وفي كامل وعيه”.

وذكرت الشرطة الإسرائيلية في بيان أن المسلح وصل المكان بسيارة، ونفذ عملية دهس في محطة حافلات، ثم فتح النار تجاه المتواجدين.

وأضافت: “نتيجة لذلك، هناك عدد من المصابين، وقوات الشرطة التي كانت متواجدة في المكان حيدت المنفذ”.

#عاجل | منصات للمستوطنين تتحدث عن مقتل مستوطن في عملية إطلاق النار قرب حيفا. pic.twitter.com/KMzYwQQTI3 — وكالة شهاب للأنباء (@ShehabAgency) March 24, 2025

(الأناضول)