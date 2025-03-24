سياسة | دولي

مقتل إسرائيلي وإصابة آخر بإطلاق نار جنوب حيفا و”تحييد” المنفذ- (فيديو وصور)

24 - مارس - 2025

حجم الخط
0

القدس: قُتل إسرائيلي وأُصيب آخر بجروح، الاثنين، في إطلاق نار جنوبي مدينة حيفا شمال إسرائيل، قبل أن “تحيد” الشرطة المنفذ.

وأفادت هيئة البث العبرية بمقتل إسرائيلي كان مصابا بجروح حرجة جراء عملية إطلاق النار التي وقعت اليوم.

وفي وقت سابق، قالت “نجمة داود الحمراء” (هيئة الإسعاف) في بيان: “قدم مسعفون العلاج الطبي في موقع الحادث لمصابين”.

وأوضحت أن “أحدهما رجل (75 عاما) في حالة حرجة وفاقد للوعي، والآخر (20 عاما) في حالة متوسطة وفي كامل وعيه”.

وذكرت الشرطة الإسرائيلية في بيان أن المسلح وصل المكان بسيارة، ونفذ عملية دهس في محطة حافلات، ثم فتح النار تجاه المتواجدين.

وأضافت: “نتيجة لذلك، هناك عدد من المصابين، وقوات الشرطة التي كانت متواجدة في المكان حيدت المنفذ”.

(الأناضول)

كلمات مفتاحية

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

أخبار ذات صلة

في حرب لم ينتصر فيها أحد… إيران وإسرائيل تعلنان نصرهما
منذ 4 ساعات
لبنان أمام خيارين: التطبيع أو الحرب
منذ 4 ساعات
إعلام إسرائيلي: الجيش يفضل إبرام صفقة تبادل أسرى على مواصلة الحرب على غزة
منذ 5 ساعات
بعد هتافات لفلسطين.. وزير الصحة البريطاني يرد على سفارة إسرائيل: “عالجوا مشاكلكم أولًا”
منذ 6 ساعات

اشترك في قائمتنا البريدية