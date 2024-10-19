مقتل إسرائيلي وإصابة 14 آخرين جراء قصف صاروخي من لبنان- (فيديو وصور)

تل أبيب: قتل شخص وأصيب 14 آخرون اليوم السبت جراء صواريخ أطلقت من لبنان باتجاه الجليل وخليج حيفا في شمال إسرائيل.

ووفق قناة 13 الإسرائيلية، توفي رجل (30 عاما) نتيجة قصف صاروخي على مدينة عكا، مشيرة إلى إصابة ثلاثة أشخاص آخرين بشظايا، مشيرة إلى أنه تم إطلاق 60 صاروخا من لبنان في الساعة الأخيرة.

وقالت نجمة داود الحمراء، في وقت سابق، إن تسعة أشخاص أصيبوا بجروح جراء القصف على مستوطنة كريات آتا في حيفا والجليل الغربي.

🎥- مصادر عبرية: حرائق وأضرار وإصابات في مستوطنة "كريات أتا" بخليج حيفا، جراء قصف #حزب_الله الصاروخي من #لبنان pic.twitter.com/xcN2y1McTV — عربي بوست (@arabic_post) October 19, 2024

وكان موقع (والا) الإخباري الإسرائيلي ذكر أنه في أعقاب إطلاق الإنذارات في حيفا والكريوت، تم الكشف عن سقوط صاروخ في مستوطنة كريات آتا أدى إلى إلحاق أضرار بالممتلكات ومركبة كانت متوقفة بالقرب من مبنى سكني.

🎥- مصادر عبرية: اشتعال سيارة في مستوطنة "كريات اتا" بخليج حيفا، جراء سقوط صاروخ من #لبنان pic.twitter.com/YDgfqVsBnK — عربي بوست (@arabic_post) October 19, 2024

من جانبه، أعلن “حزب الله” السبت قصف منطقة الكريوت في حيفا شمال الأراضي المحتلة بالصواريخ، مستهدفا كذلك قاعدة عسكرية فيها.

وقال الحزب في بيان إنه قصف “السبت (…) قاعدة ناشر العسكرية شرق حيفا بصلية صاروخية نوعية كبيرة”، وذلك “ردا على استهداف المدنيين والمجازر التي يرتكبها العدو الصهيوني، وبنداء لبيك يا نصر الله”، في إشارة إلى أمينه العام الذي قتل قبل ثلاثة أسابيع بغارة إسرائيلية على ضاحية بيروت الجنوبية.

وأورد الحزب في بيان ثان أن مقاتليه قصفوا “عند الساعة 10,30 من صباح يوم السبت (…) الكريوت شمال مدينة حيفا بِصلية صاروخية كبيرة” وذلك ردا على “اعتداءات العدو الإسرائيلي على القرى الجنوبية الصامدة والمنازل الآمنة”.

وكان حزب الله أعلن مساء الخميس، في بيان، أنه بصدد “الانتقال إلى مرحلة جديدة وتصاعدية في المواجهة مع العدو الإسرائيلي”.

ولم يوضح الحزب تفاصيل هذه المرحلة، لكنه قال إن “مجريات وأحداث الأيام القادمة ستتحدث عنها”.

(وكالات)