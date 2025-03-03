مقتل إسرائيلي بعملية طعن في حيفا نفذها مواطن درزي- (صور وفيديو)

القدس المحتلة: قتل إسرائيلي وأصيب 5 آخرون، الاثنين، بعملية طعن في محطة الحافلات المركزية بمدينة حيفا، نفذها مواطن درزي قبل أن يُقتل برصاص أحد حراس الأمن.

وقالت الشرطة الإسرائيلية في بيان: “تبين أن الحديث يدور عن هجوم طعن، وتتواجد قوات الشرطة في المكان، وتم تحييد المنفذ وتصفيته” برصاص حارس أمن.

وأضافت أن المنفذ “درزي من سكان مدينة شفاعمرو (شمال حيفا)، وأمضى الأشهر الأخيرة في الخارج، وعاد إلى البلاد الأسبوع الماضي”، دون معلومات إضافية عن هويته.

وتابعت أنه “بدأ بطعن الركاب داخل الحافلة في المحطة المركزية في حيفا، وتأكد وفاة مواطن في الستينيات من عمره، تعرض لطعنات في ظهره على يد المهاجم”.

وفي وقت سابق الاثنين، قالت وسائل إعلام إسرائيلية، بينها هيئة البث، إن 6 إسرائيليين أصيبوا في العملية.

ولاحقا، أعلنت هيئة الإسعاف (نجمة داود) مقتل أحدهم، مع وجود 3 جرحى في حالة خطيرة، و1 في حالة متوسطة.

🔴 الشرطة الإسرائيلية: تم تحييد منفذ عملية الطعن في حيفا وقواتنا أغلقت الموقع وتتعامل مع الحادث لإزالة أي مخاطر pic.twitter.com/TZXih08wjO — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) March 3, 2025

حماس: عملية الطعن في حيفا رد طبيعي على جرائم إسرائيل

واعتبرت حركة المقاومة الفلسطينية “حماس”، الاثنين، عملية الطعن في حيفا “ردا طبيعيا” على الجرائم الإسرائيلية المستمرة بحق الشعب الفلسطيني في الضفة الغربية المحتلة بما فيها القدس، وقطاع غزة.

وقالت “حماس” في بيان: “نبارك في حركة حماس العملية البطولية التي نفّذها أحد أبطال شعبنا في محطة الحافلات المركزية في مدينة حيفا المحتلة”.

وتابعت: “تأتي هذه العملية في سياق الرد الطبيعي على جرائم الاحتلال المستمرة بحق شعبنا في الضفة وغزة والقدس، وعمليات القتل والتدمير والنزوح القسري المتصاعدة في مخيمات شمال الضفة، والحصار المطبق المستمر على غزة، إلى جانب مشاريع تفريغ الأغوار من الفلسطينيين والاستمرار في تدنيس المسجد الأقصى”.

ودعت الحركة الفلسطينيين في الضفة والقدس وداخل إسرائيل إلى تصعيد المواجهة مع الجيش الإسرائيلي، وتصعيد الاشتباك معه بكل الوسائل الممكنة.

(الأناضول)