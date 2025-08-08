مقتل إعلامي لبناني في غارة شنتها مسيرة إسرائيلية على سيارته 

بيروت: قُتل إعلامي لبناني بغارة شنتها طائرة إسرائيلية مسيرة على سيارته في قضاء النبطية جنوب لبنان، الجمعة، في خرق جديد لاتفاق وقف إطلاق النار القائم منذ أواخر 2024.

وقالت وزارة الصحة اللبنانية في بيان إن “غارة العدو الإسرائيلي على طريق (بلدة) الزهراني قضاء النبطية أدت إلى سقوط شهيد”.

وكانت وكالة الأنباء اللبنانية أفادت بأن “فرقا من الإسعاف انتشلت جثة شهيد من السيارة المستهدفة على طريق صيدا- صور جنوب لبنان”.

وأضافت أنه تم “نقل الجثة إلى إحدى مستشفيات المنطقة، فيما لا يزال الطيران المسيّر المعادي يحلق على علو منخفض في المنطقة المستهدفة”.

🎥 مسيّرات تابعة لجيش الاحتلال تقصف سيارة على طريق الزهراني جنوب #لبنان، والنيران تشتعل بها pic.twitter.com/Yw6qJFaNOC — عربي بوست (@arabic_post) August 8, 2025

وفي بيان لاحق، ذكرت الوكالة أن القتيل الذي سقط بالغارة هو الإعلامي المراسل مدير موقع “هوانا لبنان” محمد شحادة.

ونقلت عن بيان لزملائه نعوه فيه أن “شحادة لم يكن مجرد ناقل خبر، بل كان صوت الميدان وصورة الواقع، يواجه الخطر ليُوصل الكلمة الحرة من قلب الحدث، مؤمناً بأن الصحافة أمانة في عنق صاحبها”.

والخميس، أعلنت وكالة الأنباء مقتل 8 أشخاص، بينهم سوري، وإصابة 12 آخرين جراء 3 غارات إسرائيلية استهدفت مناطق شرق وجنوب البلاد في حصيلة هي الأكبر منذ 3 أسابيع.

اليوم ما في خبر، اليوم إنتَ الخبر .

مدير موقع هوانا لبنان، الزميل المقا و م سعيدًا على طريق الحقّ . pic.twitter.com/I64ZK54PRb — maryam saad (@mariams49535056) August 8, 2025

(الأناضول)