فيديو يوثّق لحظة مقتل اثنين في إطلاق نار على صلة بالمخدرات في مرسيليا 

باريس: لقي رجلان حتفهما، وأصيب ثالث في إطلاق نار، يبدو أنه على صلة بالمخدرات في مدينة مرسيليا بجنوب فرنسا، مساء أمس الخميس.

ويظهر مقطع فيديو نشرته العديد من المنافذ الإعلامية شخصاً يترجّل من سيارة سوداء اللون، وهو يحمل بندقية كلاشينكوف في شارع مزدحم بالحركة، ثم أطلق النار على الأشخاص الذين كانوا على الرصيف.

وقالت صحيفة “لا بروفانس” إن السيارة كانت محترقة عندما عثر عليها فيما بعد.

2 morts à Marseille, le carnage continue. pic.twitter.com/OdmEMpg3kl — Bruno Attal (@Bruno_Attal_) September 28, 2023

وأسفرت الاشتباكات بين عصابات المخدرات، العام الجاري، عن مقتل 44 شخصاً وإصابة 110 آخرين في مرسيليا.

ونشر وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانان قوات شرطة خاصة في مرسيليا بعد تصاعد العنف في المدينة الساحلية، إلا أن عمليات إطلاق النار المتعلقة ببيع المخدرات أو الهجمات الانتقامية تتواصل.

ووفقاً لتقرير صحيفة “لا بروفانس”، أحد الرجلين اللذين لقيا حتفهما في أحدث هجوم كان متورطاً في محاولة قتل ترجع لعام 2019.

كما أن هناك ضحايا يصابون بشكل عشوائي بين العامة. وغالباً ما نظم السكان في الضواحي المتضررة مظاهرات أو مسيرات تذكارية منظمة من أجل الضحايا.

(د ب أ)