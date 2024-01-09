مقتل اثنين من أبرز متزعمي ملف تجارة المخدرات العابرة للحدود وتدمير مستودع لتخزينها بضربات أردنية جنوب سوريا

دمشق– «القدس العربي»: شنت طائرات حربية يرجح أنها أردنية، فجر أمس الثلاثاء، موجة من الغارات الجوية استهدفت عدة مواقع في ريف السويداء جنوب سوريا، في ثاني غارة من نوعها خلال أسبوع تستهدف مواقع مهربي مخدرات، وأسفرت عن مقتل اثنين من أبرز متزعمي هذا الملف في سوريا، في وقت حمّلت فيه المملكة الأردنية النظام السوري مسؤولية الوقوف وراء عمليات التهريب رغم «تواصل بين الأردن وسوريا لأكثر من مرة بشأن تهريب المخدرات، ولكن هذا التواصل لم يؤت ثماره»، وفق مصادر أردنية رسمية أكدت أن الأردن يواجه على حدوده مع سوريا «عملاً إجرامياً منظماً لتهريب المخدرات بكميات كبيرة».

وقال مدير الإعلام العسكري في القوات المسلحة الأردنية العميد الركن مصطفى الحيارى، في تصريحات صحافية، إن من يقف خلف عملية تهريب المخدرات على حدود الأردن الشمالية «عصابات»، مشيراً في الوقت ذاته إلى أن المسؤولية تقع على الدولة السورية.

وأضاف في حديثه لبرنامج «صوت المملكة» أن أي وجود للميليشيات مهما كان ارتباطها بالنهاية تقع مسؤوليته على الحكومة السورية. وتحدث الحياري عن تواصل بين الأردن وسوريا لأكثر من مرة بشأن تهريب المخدرات، ولكن هذا التواصل لم يؤت ثماره، لافتاً إلى أن المضبوطات مع المهربين من المواد المخدرة تقدر بملايين الدنانير.

ميدانياً، سمع دوي صوت انفجار ليل الثلاثاء، جنوب شرق السويداء، قرب الحدود السورية – الأردنية، ترافق مع تحليق طيران حربي. وقال المتحدث باسم شبكة «أخبار السويداء 24» ريان معروف لـ «القدس العربي» إن الغارات الجوية استهدفت ثلاثة مواقع مرتبطة بعصابات تهريب المخدرات جنوب سوريا، حيث استهدفت إحدى الغارات منزل تاجر ومهرّب المخدرات فارس صيموعة في قرية عرمان، ما أسفر عن تدمير مستودع كان يستخدمه صيموعة في تخزين المخدرات، بالإضافة إلى تدمير حظيرة حيوانات خلف المنزل. ويعتبر صيموعة أحد أبرز تجار المخدرات في المحافظة، وكان أحد شركاء مرعي الرمثان الذي قتل بغارة جوية أردنية استهدفت منزله في قرية الشعاب جنوب شرقي السويداء، في أيّار/ مايو 2023.

كما قتل خلال الغارات أحد أبرز مهربي المخدرات عبر الحدود السورية – الأردنية، عصام خير متأثراً بجراحه بعد استهداف مزرعته بغارة جوية شرقي بلدة ملح في ريف السويداء، ويعرف خير حسب مصادر محلية بـ «ارتباطه الوثيق مع ضباط نظام الأسد».

واستهدفت الغارات موقعاً في بلدة عرمان ومزرعة قرب بلدة ملح وموقعين شمال وجنوب قرية الشعاب، مستهدفة تجار مخدرات بارزين في محافظة السويداء بالقرب من الحدود السورية – الأردنية.

وفي الخامس من كانون الثاني الجاري، شنت طائرات حربية أردنية غارات جوية على ثلاثة مواقع في محافظة السويداء، قالت وسائل إعلام أردنية إنها استهدفت مهربي المخدرات في الداخل السوري.

وقالت وكالة «رويترز» إن الطيران الأردني شن حينها عدة غارات جوية داخل سوريا على الحدود بين البلدين، مستهدفاً مستودعات ومخابئ لمهربي مخدرات مرتبطين بإيران.

ونقلت عن مصادر استخباراتية أن الطائرات قصفت منزلاً يشتبه أنه لتاجر مخـدرات كبير في قرية الشعاب، بينما أصابت غارة أخرى مستودعات قرب قرية الغارية بمحافظة السويداء.

المتحدث باسم شبكة أخبار السويداء 24 ريان معروف أكد أيضاً مقتل السيدة مرضية راشد الرمثان، وزوجها عطاالله شاتي الرمثان، في قصف جوي استهدف منزلهما في قرية الشعاب جنوب شرقي السويداء، ليلة الثلاثاء.